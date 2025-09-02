‘벌써 20208년 대선?’ 공화당 1순위는 밴스 부통령, 민주당은 뉴섬 주지사

의회전문매체 더힐, 민주 공화 대선 후보 순위 선정

공화당 2위는 트럼프 주니어, 카멀라 해리스 부통령은 민주당 3위

J D 밴스 미국 부통령이 지난달 28일(현지시간) 위스콘신주 라 크로스에서 연설하는 모습. 연합뉴스

관심은 머지않아 2028년 대선으로 옮겨갈 것”이라고 전하며 공화당에 대해 “트럼프를 계승하기 위한 싸움이 치열할 것”이라고 전했다.

힐빌리(hillbilly·가난한 백인 노동자)’ 출신이어서 노동자 지지를 끌어낼 수 있는 점, 마가(MAGA) 진영의 지지를 받고 있고 공화당 내에서 적이 적다는 점 등이 강점으로 꼽혔다.

트럼프의 열성 지지층이 트럼프 주니어에게 충성을 옮겨갈지는 미지수다.

4위는 2016년 대선 공화당 경선에 나서 전국적 지명도를 갖춘 테드 크루즈 상원의원, 5위는 트럼프의 대권 경쟁자였다가 친(親)트럼프로 전향한 마코 루비오 국무장관이 각각 차지했다.

개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사가 지난달 28일(현지시간) 캘리포니아주 새크라멘토에서 기자회견을 열고 있는 모습. 연합뉴스

로스앤젤레스(LA)에 주방위군 투입 등을 계기로 트럼프를 향해 “내 인생에 가장 파괴적이고 해로운 인물”이라고 공격하고 있다. 그는 ‘트럼프는 모든 것에 옳았다’고 적힌 트럼프의 붉은색 모자를 패러디해 ‘뉴섬은 모든 것에 옳았다’는 모자와 상품까지 판매하고 있다.

그는 올해 초 버니 샌더스 상원의원과 함께 대규모 집회를 열면서 진보 진영의 아이콘으로 주목받았다.

지난해 대선에서 민주당 후보로 나선 해리스 전 부통령은 3위에 올랐다.