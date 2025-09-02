“관세 없이는 무역협상 안 돼, 관세 중단되면 망신”…트럼프 행정부, 법원에 압박과 읍소

베선트 재무 “관세 효력 중단, 외교적 망신”

그리어 USTR 대표 “협상 성공은 관세 시행 위협에 의존”

러트닉 상무“ 한국, 미국 모든 상품에 거의 완전한 시장 접근 허용”

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 4월 백악관에서 상호관세를 발표하는 모습.

현재 미국과 이들 교역 상대국은 이런 프레임워크 합의를 법적 구속력이 있는 문서로 만들기 위해 신속하고 부지런히 작업하고 있다”고 설명했다.

제이미슨 그리어 미국무역대표부 대표가 지난달 1일 백악관에서 인터뷰를 하는 모습.

수입을 규제하고 다른 나라를 (협상) 테이블로 데려오기 위한 관세 부과 없이는 이중 어떤 합의도 가능하지 않을 것”이라며 “협상 성공은 관세를 즉각 시행하겠다는 믿을만한 위협에 의존하고 있다”고 강조했다. 관세 부과 위협 없이는 무역 합의가 불가능했을 것이라는 취지다.