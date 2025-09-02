시사 전체기사 [속보] 김정은, 미사일 연구소 방문…방중전 ICBM 능력 과시 입력:2025-09-02 07:51 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 김정은 북한 국무위원장이 지난달 31일 새로 조업한 중요 군수기업소 미사일 종합생산공정을 돌아보면서 종합적인 국가미사일 생산능력 조성실태와 전망에 대해 요해(파악)했다고 조선중앙통신이 1일 보도했다. 연합뉴스김정은, 미사일 연구소 방문…방중전 ICBM 능력 과시한명오 기자 myungou@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 산업2부 한명오 기자 myungou@kmib.co.kr 929 응원하기 쉽게, 바르게 쓰겠습니다 국민일보 한명오기자입니다 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 CCTV 확인하니…“尹, 속옷 차림으로 성경책 읽으며 저항” 2 [포착] “포위되자 수류탄으로 자폭”…北영상 속 파병군 참상 3 정기국회 첫날…한복 입은 민주, 상복 입은 국힘 [포착] 4 국회 찾은 조국 “국힘 깨부수는 망치선 돼야”…2일부터는 TK행 5 김정은 탄 ‘태양호’ 철로 위 요새… 방탄·박격포 무장 해당분야별 기사 더보기 1 소비쿠폰 받자 ‘이것’부터 새로 샀다…매출 증가 1위 업종 2 한국·일본 식당에 등장한 팁 박스… 한두곳 사례에도 ‘떠들썩’ 3 967만 회원 롯데카드 해킹사고… 2차 피해 우려 4 ‘진격의 SK하이닉스’…성과급 1인당 1억원 가능성 5 다시 들썩이는 집값… 이재명 정부 첫 공급 대책 초읽기 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] 11억대 코카인 운반한 여성, 무죄 → 실형 뒤집힌 이유는 2 [단독] “자살과 뗄 수 없는 관계”… 경고등 켜진 ‘비자살적 자해’ 3 검증 안된 ‘셀프 치아 장치’ 했다간 낭패…“부작용 주의” 4 ‘배달 완료’ 인증샷 찍어 보내곤 커피 슬쩍…황당 배달기사 5 관광지 문 닫고 휴교 검토… 강릉 “가뭄 이겨내자” 총력전 해당분야별 기사 더보기 1 도쿄 ‘한국인 여성 피습 사건’ 용의자, 공항서 검거 2 세계에서 가장 평화로운 나라 1위는 ‘아이슬란드’…한국은 3 아프간 지진 사망자 800명 넘어…“잔해에 사람들 깔려” 4 환경단체, 스페인 가우디 성당 외벽에 페인트 테러 5 도쿄 주택가서 40대 한국인 여성 피습 사망…범인 도주 해당분야별 기사 더보기 1 사령탑 바뀌어도 7년째 ‘캡틴 손’… 홍, 교체 카드 만지작 2 “BTS 지민, 송다은과 수년 전 만나…지금은 교제 사이 아냐” 3 베네치아 영화제도 ‘어쩔수가없다’… “올해 경쟁작 중 최고” 4 안세영, 숙적 천위페이에 4강서 패배…세계선수권 2연패 좌절 5 BTS 넘었다… 스트레이 키즈, ‘빌보드 200’ 7연속 1위 해당분야별 기사 더보기 1 신천지 탈퇴 생존자가 카메라 화각으로 전하는 위로와 용기 2 아이오닉5 교통사고에도 18개월 쌍둥이 무사…시속 96㎞ 픽업트럭 추돌에도 ‘멀쩡’ 3 그린이 가장 뜨겁다… 전방위 확산되는 ‘말차 열풍’ 4 내 월세 오피스텔, 집주인은 ‘미국 사모 펀드’입니다 5 “아마도, 마지막이 될 글을 계속해서 쓴다” 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 올여름 최고기온·평균기온, 모두 역대 1위 기록 관광지 문 닫고 휴교 검토… 강릉 “가뭄 이겨내자” 총력전 환경단체, 스페인 가우디 성당 외벽에 페인트 테러 [단독] 11억대 코카인 운반한 여성, 무죄 → 실형 뒤집힌 이유는 한국·일본 식당에 등장한 팁 박스… 한두곳 사례에도 ‘떠들썩’ 국회 찾은 조국 “국힘 깨부수는 망치선 돼야”…2일부터는 TK행 정기국회 첫날…한복 입은 민주, 상복 입은 국힘 [포착] 첫 대장급 7명 인사…합참의장에 진영승 공군 중장 내정 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요