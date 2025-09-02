[속보] 北 노동신문 “김정은 전용열차, 2일 새벽에 국경 통과”…최선희 동행
김정은 북한 노동당 총비서가 중국 전승절 80주년 기념행사에 참석하기 위해 지난 1일 전용열차로 출발해 2일 새벽 국경을 통과했다고 노동당 기관지 노동신문이 보도했다.
노동신문은 2일 김 총비서가 시진핑 중국 국가주석의 초청에 따라 “중국인민항일전쟁 및 세계반파쇼전쟁승리(전승절) 80돌 기념행사에 참석하시기 위해 지난 1일 전용열차로 평양을 출발했다”라고 전했다.
이 전용열차는 이날 2일 새벽에 국경을 통과했다고 보도했다.
신문은 “당과 정부 주요 간부들이 동행하고 있다”고만 언급했지만, 신문이 공개한 사진에는 최선희 외무상과 김성남 국제부장이 열차에 동행한 것이 확인됐다. 배우자인 리설주 여사나 딸 주애의 동행여부는 확인되지 않았다.
평양에서 베이징까지는 전용열차로 최소 16~20시간이 소요돼 김 총비서는 전승절 행사 전날인 2일 도착할 것으로 예상된다.
