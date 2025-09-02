시사 전체기사

[속보] 北 노동신문 “김정은 전용열차, 2일 새벽에 국경 통과”…최선희 동행

입력:2025-09-02 06:21
수정:2025-09-02 06:40
김정은 북한 노동당 총비서가 중국 전승절 80주년 기념행사에 참석하기 위해 지난 1일 전용열차로 출발해 2일 새벽 국경을 통과했다고 노동당 기관지 노동신문이 보도했다.

노동신문은 2일 김 총비서가 시진핑 중국 국가주석의 초청에 따라 “중국인민항일전쟁 및 세계반파쇼전쟁승리(전승절) 80돌 기념행사에 참석하시기 위해 지난 1일 전용열차로 평양을 출발했다”라고 전했다.

이 전용열차는 이날 2일 새벽에 국경을 통과했다고 보도했다.

신문은 “당과 정부 주요 간부들이 동행하고 있다”고만 언급했지만, 신문이 공개한 사진에는 최선희 외무상과 김성남 국제부장이 열차에 동행한 것이 확인됐다. 배우자인 리설주 여사나 딸 주애의 동행여부는 확인되지 않았다.

평양에서 베이징까지는 전용열차로 최소 16~20시간이 소요돼 김 총비서는 전승절 행사 전날인 2일 도착할 것으로 예상된다.

김영석 플랫폼전략팀장 yskim@kmib.co.kr

