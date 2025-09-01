여의도순복음교회 “새벽예배 드리고 조식 후 출근하세요!”
9월부터 청년·직장인 위한 새벽예배 자리 마련
서울 전역에 호우주의보가 내려진 1일 새벽. 거센 빗줄기에도 불구하고 여의도순복음교회(이영훈 목사) 예루살렘 성전은 새벽예배를 사모하는 이들의 발걸음으로 가득했다. 참석자 대부분은 직장인과 다음세대 청년들로 이는 교회가 이들을 위해 새벽 2부 예배시간을 조정한 첫날의 현장이다.
여의도순복음교회는 젊은 세대와 직장인 성도들을 위해 새벽 2부 예배를 오전 6시 30분으로 조정했다. 이는 출근과 등교에 앞서 하나님께 예배드리며 하루의 첫 시간을 구별할 수 있도록 배려한 것이다.
새벽2부예배 시간 조정은 이영훈 목사와 한 여의도 직장인 성도의 만남에서 비롯됐다. 이 목사는 지난달 10일 주일 설교에서 “한 방송인이 타교회 교인이면서도 평일마다 여의도순복음교회 새벽 2부 예배에 참석한 뒤 출근한다는 이야기를 듣고 큰 감동을 받았다”고 밝혔다. 이어 “직장인들이 예배 후 곧바로 출근할 수 있도록 시간을 조정하고 예배를 마친 뒤에는 ‘간단한 아침(빵)을 나누자’는 취지로 새벽예배 시간을 변경했으며 이에 따라 2부 예배 후 간식도 제공하기로 했다”고 전했다.
첫날 새벽 2부 예배에는 200여 명의 청년과 직장인들이 자리를 채웠다. 평소 20여 명에 불과했던 것과 비교하면 열 배 가까이 늘어난 셈이다.
김서영(28)씨는 “기존 오전 7시에 새벽예배를 드리고 직장에 가려면 출근 시간을 맞추기 어려웠고, 1부 예배에 참석할 때는 첫차가 없어 걸어서 오거나 자전거를 타야 했다”며 “예배 시간이 30분 앞당겨져 오늘은 편히 차를 타고 올 수 있어 감사하다. 무엇보다 ‘미라클 모닝’을 실천할 수 있게 돼 기쁘고 새벽예배를 통해 더 큰 은혜를 기대하게 된다”고 말했다.
기존 새벽 2부 예배는 녹화 영상으로 대신했으나 이날부터는 청·장년국 목회자들이 직접 말씀을 전하기 시작했다. 청·장년국 담당 오수황 목사는 이날 요한복음 6장 57절 본문 말씀을 중심으로 ‘그리스도가 다시 오실 때 드러나는 것들’이라는 제목으로 설교했다.
오 목사는 “우리가 그리스도와 함께 죽고 부활했기에 그분과 하나가 되었다. 구원받은 그리스도인은 예수 그리스도와 연합할 때 하나님의 형상과 모양을 회복할 수 있다”며 “이번 한 주간 그리스도와 성도의 연합을 통해 교회의 영광이 삶 속에 드러나고, 우리의 일상이 그리스도의 능력으로 충만해지는 시간이 되기를 축복한다”고 말했다.
예배가 마친 뒤 교회는 이날 출근길에 나서는 직장인과 등교하는 청년들을 위해 간단한 조식을 마련했다. 시리얼과 빵, 우유, 토스트, 모닝커피 등이 준비돼 성도들의 아침을 채웠다. 바쁜 직장인들은 빵과 우유를 챙겨 회사로 향했고, 여유가 있는 성도들은 식탁에 둘러앉아 삶과 신앙을 나누며 교제했다. 부교역자들은 곁에서 세심한 손길로 섬김을 더했다.
청·장년국 담당 오 목사는 “청년들과 직장인들이 시간 제약으로 새벽예배에 참여하기 어려웠는데, 예배 시간을 조정하니 이렇게 많은 이들이 함께하는 것에 큰 감동을 받았다”며 “예배 후 조식 시간에 모여 교제할 수 있는 것도 의미가 크다”고 말했다. 이어 “청년과 직장인들이 새벽예배를 통해 비전을 품고 영적 은혜를 누리길 기도한다”며 “타 교회 성도들도 언제든 환영하니 이 예배의 자리에 함께해 주길 바란다”고 말했다.
서울 양천구에 거주하는 임상준(35)씨는 예배 시간 변경 전에는 새벽 4시 30분에 집을 나서야 했고 예배 후에는 라면으로 끼니를 대신하곤 했다. 그는 “이제는 예배 후 직장에 출근하기 전 따뜻한 식사와 교제를 나눌 수 있어 참 감사하고 행복하다”고 말했다. 이날도 오전 7시 30분에 교회를 나서 경기도 시흥으로 출근한 그는 “새벽부터 수고하는 교역자들에게 감사드리며 더 많은 청년과 직장인들이 함께해 은혜를 나누면 좋겠다”고 전했다.
교회는 이번 새벽예배 시간 조정을 통해 성도들이 기도의 능력을 깊이 체험하고, 청·장년층을 비롯한 다음세대가 영적으로 굳건히 세워지는 계기가 되기를 기대하고 있다.
이영훈 목사는 “새벽예배는 여의도순복음교회의 신앙 전통과 성령 충만의 역사를 이어온 특별한 영적 공간”이라며 “성도들의 신앙을 든든히 세우고 성령의 은혜를 풍성히 누리는 통로가 되어, 순복음의 영성과 문화를 계승·발전시키는 계기가 되길 바란다”고 말했다.
