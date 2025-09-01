숲으로 평화를…‘평화산림이니셔티브 국제포럼’ 개최
산림청은 1일 서울 여의도 켄싱턴 호텔에서 국회·유엔사막화방지협약(UNCCD) 사무국과 ‘평화산림이니셔티브(PFI) 국제포럼’을 공동 개최했다고 1일 밝혔다.
서삼석·정희용 국회의원실이 주최한 이번 포럼은 PFI의 주요 성과, 토지복원과 평화의 연계 방안, 현장 적용 사례 등을 논의했다.
포럼은 유엔식량농업기구(FAO)와 유엔개발계획(UNDP)이 참여하는 보스니아헤르체고비나의 산림평화모델, 중앙아시아 지역의 기후 안보 대응 등의 사례가 소개됐다. 분쟁 취약 지역인 이 두 곳의 평화구축을 위한 양해각서 체결식도 함께 진행됐다.
PFI는 2019년 ‘UNCCD 제14차 당사국총회(COP14)’에서 산림청의 제안으로 출범했다. 토지복원을 통한 신뢰 구축과 국경지역 공동산림복원, 토지·물·산림자원의 평화적 이용, 지역사회 참여 기반의 복원 등을 핵심 전략으로 삼고 있다.
김인호 산림청장은 “평화산림이니셔티브는 우리나라가 제안하고 국제사회가 함께 실행하는 산림복원사업”이라며 “숲을 통해 평화를 만들고, 평화를 통해 지속가능한 미래를 여는 글로벌 행동에 한국이 중심이 되도록 만들겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
