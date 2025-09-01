대전시, 내년 정부예산안 4조7900억원 반영

미래 신성장 분야의 경우 우주기술혁신 인재양성사업, 혁신연구센터(IRC) 지원사업, 국산 AI반도체 기반 마이크로 데이터센터 확산사업 등이 이름을 올렸다.

시민 생활과 직결된 사업도 다수 포함됐다. 전기자동차 보급사업은 409억원이 반영돼 승용 6965대, 화물 1485대, 승합 62대 등 총 8512대를 지원한다. 산불전문 교육시설인 국립산림재난안전교육훈련센터 건립, 대덕산업단지·대덕테크노밸리 완충저류시설 설치사업도 각각 반영됐다.

이밖에 대전국민안전체험관 건립, 정림 자연재해 위험개선지구 정비, 대전추모공원 제3자연장지 조성 등도 포함됐다.