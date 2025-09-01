시사 전체기사

[속보] 법무부, 권성동 의원 체포동의안 국회 제출

입력:2025-09-01 16:10
통일교 청탁 의혹을 받는 국민의힘 권성동 의원이 지난달 27일 서울 종로구 KT광화문빌딩에 마련된 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀 사무실에 피의자 신분으로 출석하고 있다. 연합뉴스

[속보] 법무부, 권성동 의원 체포동의안 국회 제출

박은주 기자 wn1247@kmib.co.kr

