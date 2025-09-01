시사 전체기사

소비쿠폰 받자 ‘이것’부터 새로 샀다…매출 증가 1위 업종

입력:2025-09-01 16:02
수정:2025-09-01 16:26
공유하기
글자 크기 조정
연합뉴스

민생회복 소비쿠폰이 지급된 후 매출이 가장 많이 늘어난 곳은 안경점인 것으로 나타났다.

NH농협은행은 NH트렌드+ 보고서에서 1634만명, 약 9억2000만건의 카드 결제 데이터를 분석한 결과 이같이 나타났다고 1일 공개했다.

업종별 소비증가율을 살펴보면 안경점이 전월 대비 72.1% 늘어 가장 높았다. 이 중 소비쿠폰 비율은 67.8%에 달했다.

정육점 소비는 66.3% 늘었고, 미용실은 58.3%, 농축수산물점은 50.0% 증가했다. 이어 기타 식음료품점(39.1%), 제과·아이스크림점(38.2%), 중식당(37.8%), 편의점(36.0%), 기성복점(34.2%), 한식당(33.6%) 순이었다.

농협은행은 “소비쿠폰으로 금전적 여유가 생긴 시민들이 자기만족을 충족할 수 있는 아이템을 소비한 것 같다”고 분석했다.

모든 세대에서 공통적으로 안경점, 미용실, 정육점 등에서 소비가 많이 늘었다. 이 외에 2030세대는 PC·게임방, 4050세대는 제과·아이스크림점, 60대 이상은 내의 판매점 소비를 유독 늘렸다.

한 달 간 소비쿠폰 누적 소진율은 73.9%에 달했다. 특히 초기 2주 동안 42.0%가 빠르게 사용됐다.

농협은행은 “그만큼 사람들의 지출 욕구가 즉각 반응했다는 뜻”이라며 “요일별로는 주말보다 평일에 많이 쓰였고, 일요일은 가장 적었다”고 설명했다.

이 기간 일반 소비 금액은 전년 동월보다 9.5%, 전월보다 12.6% 각각 늘어 뚜렷한 소비 진작 효과가 나타났다고 농협은행은 전했다.

특히 재래시장 소비 금액이 전월보다 10.4% 늘어난 반면, 소비쿠폰을 사용할 수 없는 백화점(-6.0%)과 대형 마트(-6.0%)에서는 오히려 소비가 줄었다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
도쿄 주택가서 40대 한국인 여성 피습 사망…범인 도주
[단독] 부동산 공급은 부족한데 30년된 노후 공공주택은 5년 만에 11배
소비쿠폰 받자 ‘이것’부터 새로 샀다…매출 증가 1위 업종
CCTV 확인하니…“尹, 속옷 차림으로 성경책 읽으며 저항”
검증 안된 ‘셀프 치아 장치’ 했다간 낭패…“부작용 주의”
[포착] “포위되자 수류탄으로 자폭”…北영상 속 파병군 참상
‘990원 소금빵’ 판매 슈카월드가 사과한 이유는?
“커피 받아 가세요”…강릉 가뭄 소방관들에게 전한 선물 [아살세]
국민일보 신문구독