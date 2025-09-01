김덕현 연천군수, 행안부에 지역 주요 현안 건의
“지방 우선 정책에 수도권 인구감소지역 포함해야”
경기 연천군은 김덕현 군수가 지난 29일 세종컨벤션센터에서 열린 ‘행정안전부-인구감소지역 정책간담회’에 참석해 행안부에 지역 주요 현안을 건의했다고 1일 밝혔다.
이날 김 군수는 윤호중 행안부 장관에게 정부가 균형성장을 위해 추진하는 지방 우선 정책에 수도권 인구감소지역도 포함해 줄 것과 기회발전특구 신청을 위한 수도권 지침을 조속히 마련해 줄 것을 요구했다.
이날 정책간담회에서는 행안부 장관과 인구감소지역 단체장, 한국철도공사 사장직무대행 등이 참석해 지방소멸대응기금 확대 등 주요 정부 정책 공유, 인구감소지역의 실질적인 인구유입과 지역 활력 제고를 위한 방안을 논의했다.
특히 연천군은 지방소멸대응기금의 경상비 지원 등 자율성 확대, 인구감소지역 재지정 등 인구감소지역시장·군수·구청장협의회를 통해 8건의 건의사항을 행안부에 전달했다.
김 군수는 “특별한 희생을 감내하고 있는 인구감소지역이자 접경지역인 연천군, 가평군, 강화군, 옹진군 수도권 4개 시군이 범정부 차원의 지방소멸 대응 정책에서 소외되지 않도록 행안부가 정책적 연계성을 유지해 줄 것을 당부드린다”면서 “올해 안에 연천군도 기회발전특구를 신청할 수 있도록, 지침을 조속히 마련해 중앙과 지방, 민간이 함께 만드는 인구감소지역의 희망찬 내일을 기대한다”라고 말했다.
한편, 연천군은 생활인구 확대와 정주여건 개선을 위해 경원선 폐선활용 복합휴게공간 조성 사업, 청년 다목적 주거공간 조성 사업 등 지방소멸대응기금 사업을 추진하고 있으며, 세컨드홈 특례 등 정부의 다양한 인구감소지역 정책을 활용해 인구감소 위기에 대응하고 있다.
연천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사