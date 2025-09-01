부산·김해·양산 광역환승요금 19일부터 전면 무료화
연간 55억원 절감…통근·통학 월 1만원 혜택
부울경 생활권 통합, 대중교통 이용률 제고
버스·도시철도·경전철 환승 추가요금 전면 폐지
부산과 경남 김해·양산을 오가는 대중교통 광역 환승요금이 오는 19일부터 전면 무료화된다. 일반 기준 500원이던 추가 요금이 사라지면서 시민들은 연간 55억원 규모의 교통비 절감 효과를 볼 것으로 기대된다.
부산시와 경남도(김해시, 양산시)는 1일 “부·울·경 초광역 경제동맹 시도민 체감형 사업의 하나로 광역 환승 무료화를 합의했다”고 밝혔다. 이번 조치는 2011년 제도 시행 이후 처음으로 전면 무료화에 나서는 것으로, 시민 부담을 줄이고 대중교통 이용률을 높이며 지역 생활권 통합을 앞당기는 효과가 예상된다.
그동안 부산·김해·양산 간 버스나 도시철도를 이용할 경우 환승 과정에서 광역 환승요금이 부과됐다. 일반은 500원, 청소년은 260원을 추가 부담해야 했으며, 세 번째 교통수단이 다른 지역일 경우에는 200원이 더 붙었다. 시민으로서는 교통비 부담을 늘리는 동시에 행정구역 경계를 넘어선 생활권 형성을 가로막는 요인으로 지적됐다.
이번 무료화로 부산(버스, 도시철도)과 김해(버스), 양산(버스), 경전철을 오가는 시민은 추가 요금 없이 갈아탈 수 있게 된다. 특히 통학·통근 등 매일 대중교통을 이용하는 시민은 월 1만원 이상의 교통비를 절약할 것으로 시는 내다봤다.
무료화는 별도의 신청 없이 모든 교통카드 사용자에게 자동 적용된다. 시는 “연간 55억원 규모의 교통비 절감 혜택이 예상된다”고 설명했다.
박형준 시장은 “시민 교통 복지를 실현하고 환경친화적인 교통 전환을 이끌기 위해 부산시와 경남도(김해, 양산)가 힘을 모았다”며 “앞으로도 부산과 경남이 하나의 생활권으로 기능할 수 있도록 광역 교통체계를 지속적으로 개선하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
