신임 고려대 세종부총장에 양지운 교수 취임
양지운(사진) 고려대 전자및정보공학과 교수가 제20대 고려대 세종부총장에 취임했다. 임기는 2027년 8월 31일까지다.
1일 고려대 세종캠퍼스에 따르면 양 세종부총장은 1991년 고려대 전기공학과를 졸업하고 1995년 동 대학원에서 공학석사를, 2004년 플로리다대 대학원에서 전기·컴퓨터공학 전공으로 공학박사 학위를 각각 받았다.
2008년 고려대 전자및정보공학과 교수로 임용된 그는 산업통상자원부 한국산업기술평가관리원 프로그램 디렉터, 고려대 기획처장·과학기술대학장을 역임했으며 현재 고려대 첨단반도체공정장비인재양성사업단을 총괄하고 있다.
양 세종부총장은 학생의 자기주도성과 창의성을 극대화하는 온·오프라인 병행형 교육혁신 모델인 ‘SEMO(Student Engaged MOdular)클래스’를 설계했다.
또 SK하이닉스 재직자 대상 대학원 과정을 통해 산업 현장의 수요를 교육과정에 반영했으며, 대형 정부재정지원 사업인 반도체특성화대학 지원사업을 수주하기도 했다.
양 세종부총장은 “인공지능(AI) 기반 초지능 사회에 필요한 인재를 양성하기 위해 AI 융합교육 특성화를 속도감 있게 추진할 것”이라며 “세종테크밸리 내 공동캠퍼스 입주를 통해 세종시와의 시너지를 극대화하겠다”고 말했다.
