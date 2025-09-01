신임 고려대 세종부총장에 양지운 교수 취임

제20대 고려대 세종부총장에 취임했다. 임기는 2027년 8월 31일까지다.

양 세종부총장은 “인공지능(AI) 기반 초지능 사회에 필요한 인재를 양성하기 위해 AI 융합교육 특성화를 속도감 있게 추진할 것”이라며 “세종테크밸리 내 공동캠퍼스 입주를 통해 세종시와의 시너지를 극대화하겠다”고 말했다.