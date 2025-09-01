가족형 테마공원 ‘천안삼거리공원’ 재개장

천안시청 전경. 천안시 제공

시는 720억원을 투입해 천안삼거리공원 부지 17만3364㎡에 지하주차장, 소하천정비, 자연마당, 생태놀이터, 공원시설조성 등을 추진했다.

320여면의 지하·지상 주차장을 비롯해 자연경관을 활용한 자연놀이터, 생태연못, 경관작물원, 생물다양성숲 등으로 구성된 자연마당을 조성하고 삼거리소하천을 정비했다.

김석필 천안시장 권한대행은 “삼거리공원이 천안시를 대표하는 명소로 자리매김할 수 있도록 지속적으로 관리하겠다”고 말했다.