공공기관 통폐합 후유증인가…대구문화예술진흥원 내홍

대구시청 산격청사 모습. 대구시 제공

대구지역 문화·예술 기관들을 통합해 만든 대구문화예술진흥원(이하 문예진흥원)이 내홍으로 도마에 올랐다. 조직 내 갈등과 방만 운영 논란이 불거져 비난의 목소리가 높아지자

대구시도 특별감사라는 칼을 빼들었다.