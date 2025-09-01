‘47전48기’신다인, 위메이드 대상 포인트 순위 32위

KG 레이디스 오픈 우승이 순위 상승 견인

신다인. KLPGA

이번 우승으로 신다인은 KLPGA 위메이드 대상포인트 70점을 획득하며 32위(70점), 위믹스 포인트도 570점을 획득하며 단숨에 38계단 순위 상승한 36위(781.63점)에 자리했다.