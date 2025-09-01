PXG, 세계 최초로 ‘GSS 머스탱 퍼터’ 한국 단독 출시
프리미엄 골프 브랜드PXG공식수입원 ㈜카네(회장 신재호)에서 GSS 소재를 사용한 ‘PXG GSS 머스탱’ 퍼터를 세계 최초로 한국에서 100개 한정 판매한다.
이 퍼터는 PXG 배틀레디2 라인업의 대표 모델인 ‘머스탱(Mustang)’ 디자인을 기반으로 제작되었다. ‘007 가방’을 연상케 하는 올블랙 프리미엄 케이스 및 볼마커와 볼타월, 헤드커버는 오직 이번 한정판 패키지로만 만날 수 있는 특별한 구성이다.
‘머스탱’이라는 PXG만의 밀리터리 헤리티지와 메탈릭한 헤드 쉐입에서 영감을 받아 하드보일드하면서도 세련된 무드를 담아낸 것이 제품의 핵심 콘셉트다.
PXG GSS 머스탱 퍼터는 100% 독일산 스테인리스 스틸(GSS) 소재를 사용해 밀링 기술로 제작된 제품이다. 페이스 패턴 구조는 투어에서 영감을 받은 플라이 컷 페이스 밀링 공정이 적용돼 PXG 투어 시리즈 퍼터와 동일한 패턴을 구현했다.
기본 헤드 중량은 약 375g이며, PXG 고유의 무게추 조정 시스템을 통해 헤드 무게를 정밀하게 조정할 수 있다. 또한 퍼터 전용 한정판 그립과 플럼버 넥 호젤을 채택했으며, 1번부터 100번까지 제품별로 고유 번호가 퍼터 헤드와 개런티 플레이트 카드에 각인돼 높은 소장 가치를 자랑한다.
한편 PXG GSS 머스탱 퍼터는 9월 2일 전국 공식 대리점에서 동시 출시한다. 온라인 공식 스토어에서 제품 구매 시 VIP 딜리버리 서비스 혜택을 제공한다. 해당 수량은 선착순으로 판매되어 조기 소진 시 마감될 수 있다. 자세한 사항은 PXG 공식 온라인 스토어에서 확인 가능하다.
