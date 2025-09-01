데상트골프, 가을 입힌 ‘아크먼트 프로’ 골프화 신규 컬러 출시
데상트코리아㈜가 전개하는 프리미엄 퍼포먼스 골프웨어 브랜드 데상트골프가 가을 시즌을 겨냥해 최상위 고기능성 골프화 라인 ‘아크먼트 프로(ACMT PRO)’의 신규 컬러 2가지를 추가 출시한다.
데상트골프는 진성골퍼로 재편된 골프시장을 겨냥해 퍼포먼스 강화 전략을 펼치고 있다. 이에 골퍼가 체감할 수 있는 기술 기반의 고기능성 골프화 개발에 주력하고 있으며, 그 결과 탄생한 것이 바로 브랜드 최상위 라인 골프화 ‘아크먼트 프로’ 이다.
이번에 새롭게 추가한 컬러는 계절감에 맞춰 톤 다운된 다크 그레이와 아크먼트 고유의 갤럭시 패턴이 가미된 라이트 그레이 등 총 2가지다. 기존의 화이트, 레드, 베이지, 블랙 등 총 4가지 컬러까지 포함해, 총 6종으로 확장하며 골퍼 선택의 폭을 넓혔다.
‘아크먼트 프로’의 라인업 확장은 출시 직후부터 이어진 높은 판매율에 기인한다. ‘아크먼트 프로’는 지난 상반기 첫 출시된 이후 판매 호조를 이어왔다. 올해 1월 말 첫 선을 보이자 마자, 주요 컬러였던 레드와 화이트 컬러는 2개월만에 판매율 50%를 넘기며 1차 리오더가 진행되었고, 리오더 물량마저 판매율이 67%를 초과해(7월 말 판매 기준) 2차 리오더를 앞두고 있다. 나머지 2개 컬러 제품들도 8월 기준, 평균 판매율이 57%에 육박한다. 이에 데상트골프는 추가 컬러를 도입해 신규 고객 유입 및 기존 고객의 재구매 유도 등 판매에 박차를 가할 계획이다.
기능성은 동일하다. ‘아크먼트 프로’는 데상트코리아의 신발 연구 센터인 부산 DISC(Descente Innovation Studio Complex)에서 스윙 메커니즘에 대한 인체공학적 분석 데이터에 기반해 개발됐다.
‘정확함에 정조준’이라는 슬로건에 걸맞게 안정성, 접지력, 착화감에 특화 설계됐다. 발등부터 뒤꿈치까지 일체형으로 연결한 ‘360도 아크핏(ARC FIT)’ 패턴은 풀 스윙에도 발을 견고하게 잡아줘 샷의 정확도를 높인다.
하체 떨림, 발에 가해지는 하중 등 인체역학 자료에 기반해 아웃솔 스터드 모양과 소재를 차별화해 접지력도 강화했다. 또한, 이중 경도로 설계한 미드솔은 쿠셔닝과 탄성도 효과를 동시에 제공해 편안한 착화감을 제공한다.
한편 데상트골프의 골프화 비즈니스는 순항 중이다. 아크먼트 프로를 필두로, 알구공 엑스, 콘도르 등 브랜드 대표 골프화 평균 판매율은 53%(7월 말 기준)에 이르고 있다. 이는 전년 동기대비 약 20% 증가한 판매율이다. 골프웨어 시장 침체 속에 브랜드 철수, 매장 축소 등 역신장이 뚜렷한 동종업계에서 의미 있는 성과로 받아 들여지고 있다.
데상트골프의 2025년 가을 신상품 ‘아크먼트 프로 골프화’는 전국 매장 및 공식 자사몰에서 판매한다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사