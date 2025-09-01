‘총상금 19억원’ 골프존차이나 오픈, 중국 자오쯔쉬 정상 차지…최운정 3위 입상

골프존 시티골프 중국 2호 연길점서 개최

지난 8월 28일부터 31일까지 골프존 시티골프 중국 2호 연길점에서 열린 ‘2025 골프존 차이나오픈’에서 우승한 자오쯔쉬. 골프존

지난 8월 28일부터 31일까지 ‘2025 골프존 차이나오픈’ 대회가 열린 골프존 시티골프 중국 2호 연길점 전경. 골프존

대회는 4라운드 72홀 스트로크 플레이로 마스터스 클럽 레이크 코스에서 진행됐다. 100명의 본선 통과 선수와 국내 및 아시아골프리더스포럼(AGLF), 중국골프협회, 대회 공식 파트너사 FILA골프 초청선수 등 총 120명이 출전해 4라운드 열띤 승부를 펼쳤다.