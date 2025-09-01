대구 달성군 청년 소통 위한 ‘달성청년마당’ 개소
대구 달성군은 청년들이 자유롭게 모여 소통하고 역량을 키울 수 있는 복합공간인 ‘달성청년마당’을 개소했다고 1일 밝혔다.
달성청년마당은 연면적 101.25㎡ 규모로 달성이룸캠프 4층에 마련됐다. 내부는 스터디 존, 이노베이션 존, 크리에이티브 존으로 구성돼 있으며 청년들이 자기계발과 문화·여가 활동, 네트워킹을 한 공간에서 경험할 수 있도록 설계됐다.
특히 퍼스널 컬러 진단과 같은 원데이 클래스, 다양한 주제를 다루는 청년 소통 공감 토크콘서트, 취업과 진로 준비에 도움을 주는 취업준비 강좌 등 청년 맞춤형 프로그램이 운영될 예정이다. 이를 통해 달성군은 지역 청년들의 역량을 강화하고 활발한 교류와 협력을 촉진할 계획이다.
이번 개관은 단순히 공간 제공을 넘어 달성청년혁신센터의 기존 창업 중심 프로그램을 문화·생활·커뮤니티 기반 청년 활동과 연계하는 종합 지원체계로 확장했다는데 의미가 있다. 달성군은 이를 통해 지역 청년들에게 학습·창업·문화가 유기적으로 연결되는 거점 공간을 제공함으로써 청년들의 지속 가능한 성장을 뒷받침하겠다는 구상이다.
최재훈 달성군수는 “달성청년마당은 청년들의 꿈과 도전을 응원하는 소통과 성장의 공간”이라며 “앞으로도 청년들의 목소리를 적극 반영한 맞춤형 프로그램을 통해 지역 청년들이 마음껏 역량을 펼치고 미래를 설계할 수 있도록 아낌없이 지원을 이어가겠다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사