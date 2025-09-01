KLPGA, 정규투어 안전관리 진단 평가 최고 등급 판정
정부 산하 기관 스포츠안전재단 주관
한국여자프로골프협회(이하 KLPGA)가 정규투어 대회의 안전 수준 강화를 위해 두 차례에 걸친 안전관리 진단 평가를 실시한 결과 최고 등급인 ‘허용가능 안전단계’ 판정을 받았다고 밝혔다.
스포츠 현장에서의 안전관리의 중요성이 높아진 가운데, KLPGA는 선수와 갤러리, 대회 관계자가 안심할 수 있는 환경을 만들기 위해 정규투어를 대상으로 안전관리 진단 평가를 진행했다.
특히 이번 과정은 2024년 3월 15일 개정·시행된 국민체육진흥법에 따라 1000명 이상이 모이는 체육행사에서 안전관리 조치를 의무화한 법적 배경을 충실히 이행한 결과라는 점에서 의미가 크다.
안전관리 진단 평가는 체육 분야 안전 정책과 현장 진단을 전문적으로 수행해 온 정부 산하 기관인 스포츠안전재단이 주관했다.
진단 평가는 2차례 걸쳐 진행됐는데 1차는 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십, 2차는 제15회 롯데 오픈에서 각각 진행됐다. 1차 진단 결과를 반영해 2차 진단에서 최종 90.71점을 기록해, 83.33점 이상에만 부여되는 최고 등급 ‘허용가능 안전단계’ 판정을 받았다.
진단 평가는 안전관리계획(Plan), 인력(People), 장소(Place), 물자(Product) 등 4P 항목을 기준으로 ▲계획서 검토 ▲현장 실태 점검 및 분석 ▲안전관리자 인터뷰 순으로 진행됐다. 2차 진단 평가에서는 대부분 ‘보통’ 이상의 평가를 받았고, 응급·보안 인력, 접근불가구역 관리, 대회 관련 물자 등 다수 항목은 ‘우수’ 판정을 받았다.
KLPGA는 이번 안전관리 진단 평가 결과를 스폰서 및 대행사, 골프장 등 대회 관계자에 공유하고 대회 전·중·후 단계별 안전 환경을 조성하는 데에 적극 활용할 방침이다.
한편, KLPGA는 정규투어의 안전관리 수준을 강화하기 위해 대회 운영 실무자 전원이 6시간 이상 안전관리 교육을 이수하여 ‘체육행사 안전관리책임자 및 안전관리자’ 자격을 취득했다.
이달 말에는 스포츠안전재단 강사를 초빙하여 대회 대행사와 실행사를 대상으로 안전관리 역량 강화와 법적 대응 능력 확보를 위한 안전관리교육을 개최할 예정이다.
