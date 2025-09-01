‘역전의 명수’김세영, FM 챔피언십 3위로 마쳐…우승은 중국 출신 미란다 왕

체력적 부담으로 시즌 세 번째 ‘톱3’ 그쳐

임진희, 10언더파 몰아쳐 공동 5위 반등

1일(한국시간) 미국 매사추세츠주 노턴의 보스턴 TPC에서 막을 내린 LPGA투어 FM 챔피언십에서 3위에 입상한 김세영. AFP연합뉴스

1일(한국시간) 미국 매사추세츠주 노턴의 보스턴 TPC에서 막을 내린 LPGA투어 FM 챔피언십에서 생애 첫승을 거둔 루키 미란다 왕. AP연합뉴스

왕은 “꿈이 이뤄졌다”며 “이번 우승이 앞으로 나올 우승의 처음이 되도록 열심히 노력하겠다”고 소감을 밝혔다.

왕의 우승으로 대회가 마무리 되면서 올해 치러진 LPGA투어 23개 대회에서는 2승 선수는 한 차례도 나오지 않았다. 지난 5월 미즈호 아메리카스오픈에서 시즌 1승이 있는 티띠꾼은 17번 홀에서 통한의 보기를 범해 시즌 2승에 실패했다.