李대통령 국정지지율 53.6%…2주 연속 상승

李대통령 국정지지율 53.6%…2주 연속 상승
이재명 대통령 국정수행 지지도가 53.6%로 2주 연속 상승했다는 여론조사 결과가 1일 나왔다.
리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 25~29일 전국 18세 이상 유권자 2537명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행을 긍정적으로 평가한 응답자는 53.6%로 나타났다.
전주 대비 2.2% 포인트 상승한 수치다. 이 대통령 지지율은 지난 조사에서 3주 만에 상승세로 돌아선 뒤 이번주 조사에서도 소폭 올랐다.
이 대통령의 국정수행을 부정적으로 평가한 비율은 42.3%로 전주 대비 2.6% 포인트 하락했다. ‘잘 모름’이라고 답한 비율은 4.1%였다.
지난달 28~29일 전국 18세 이상 유권자 1006명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 46.7%, 국민의힘이 36.1%를 각각 기록했다.
전주 대비 민주당은 0.9% 포인트, 국민의힘은 0.6% 포인트 각각 올랐다. 양당 지지율 격차는 직전 조사(10.3% 포인트) 대비 0.3% 포인트 더 벌어진 10.6% 포인트로 나타났다.
조국혁신당 지지율은 전주 대비 0.7%p 떨어진 2.5%였다.
개혁신당은 3.7%, 진보당은 1.2%로 각각 집계됐다.
두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다.
대통령 국정수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±1.9% 포인트, 정당 지지도 조사 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1% 포인트다.
응답률은 각각 5.1%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
