K관광협력단, 내달 15일까지 ‘Fall in Korea Highlights’ 개최
문화체육관광부와 한국방문의해위원회는 외래객 주요 방한 시기에 맞춰 1일부터 다음달 15일까지 K관광협력단과 함께하는 특별 기획전 ‘2025 Fall in Korea Highlights’를 개최한다.
2023년 5월 출범한 K관광협력단은 개별 외국인 관광객의 증가에 따라 관광산업의 외연 확대와 기업 간 제휴 마케팅을 통한 외래 관광객 유치를 목적으로 구성된 융복합 관광 협의체이다. 지속적으로 규모가 확대돼 2025년 8월 기준 현재 총 175개사(기업 155개사, 협단체 20개 기관)가 참여하고 있으며, 교통·숙박·쇼핑·체험·플랫폼·편의서비스·뷰티 등 관광 산업 전반을 아우르는 기업과 기관들로 구성돼 있다.
K관광협력단은 출범 이후 정기회의와 네트워킹을 통해 협력 사업을 위한 기업 간 비즈니스 매칭을 활성화하며 협력 기반을 마련해왔다. 또한 온라인 디렉토리북 운영, 협업 상품 발굴, 연계형 기획전 운영 등 참여 기업 간 정보 교류와 협업을 촉진하고 외래관광객 유치를 위한 체계를 지속적으로 강화하고 있다.
이런 정기회의와 네트워킹을 통해 협력단은 민간 주도의 자발적 협업 상품을 마련했으며, 9월 1일부터 진행되는 ‘Fall in Korea Highlights’기획전을 통해 해당 상품들을 비롯한 다양한 관광 상품들을 선보일 예정이다. 특히 중국의 중추절·국경절과 일본의 실버위크 등 주요 연휴 기간을 겨냥해 기획전 전용 상품과 카테고리별 상품을 다채롭게 구성했다.
이번 기획전의 주요 상품으로는 아시아나항공과 타임크로싱이 협업한 스토리텔링으로 만나는 궁궐투어, 메이필드호텔 서울 숙박 예약 시 롯데마트 및 패스트레인(여신티켓) 할인 쿠폰 제공 혜택, 롯데면세점 LDF 멤버십 GOLD 발급 및 쇼핑지원금 1만원 혜택 제공, 신세계디에프, 외국인 관광객 대상 프리미엄 면세 쇼핑 혜택 제공 ▲신라면세점, FIT 관광객 대상 골드 멤버십 업그레이드, 시내점 택시비 1만원 지원, L타운포유(Ktown4u) 외국인 대상 K팝 앨범·굿즈·K스타일 상품 최대 90% 할인, 삼성물산리조트(에버랜드&케리비안베이) 입장권 현장 구매 시 30% 할인, 한유망 중화권 FIIT 대상 체험형 패키지 할인, 와이드모바일 와이파이도시락 및 도시락eSIM 할인 등이 있다.
K팝, K애니메이션 등 한류로 인한 방한 관광에 대한 수요가 높아진 가운데 마련된 이번 기획전은 더욱 풍성하고 다채로운 상품을 제공하기 위해 기획됐다. 외국인 관광객의 동선과 편의성을 고려해 총 5개의 카테고리로 구성했으며, 기획전 전용 혜택으로 구성된 상품과 교통, 쇼핑, 뷰티, 숙박, 체험 등 다양한 상품은 기획전 공식 홈페이지(www.koreahighlights.com)와 참여기업 홈페이지에서도 상품 정보를 확인하고 구매할 수 있다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
