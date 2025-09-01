트럼프, 상호관세 제동 법원에 “급진 좌파”…비빌 언덕은 ‘보수’ 대법원

제이미슨 그리어 USTR 대표 “무역 협상은 계속된다”

월스트리트저널 “원할 때마다 관세 부과한다면 왕과 같은 것” 비판

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 4월 백악관 로즈가든에서 상호관세를 발표하는 모습. 연합뉴스

“관세, 그리고 우리가 이미 거둬들인 수조 달러가 없었다면 우리나라는 완전히 파괴되고 군사력은 즉시 소멸했을 것”이라고 적었다.

피터 나바로 백악관 무역·제조업 고문이 지난 28일(현지시간) 백악관 웨스티윙에서 취재진과 대화하기 위해 걸어오고 있다. 연합뉴스