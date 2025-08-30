젠지, 정규 시즌 29승1패로 완주

30일 정규 최종전서 T1에 2대 1 역전승

한화생명 2위·T1 3위

LCK 제공

젠지가 T1을 잡아주면서 한화생명e스포츠는 어부지리로 2위가 됐다. 한화생명과 T1은 나란히 20승10패로 정규 시즌을 마쳤지만 한화생명이 세트득실 +22를 기록해 T1(+19)보다 위에 이름을 올리게 됐다. 정규 시즌 2위는 이후 시작되는 플레이오프에서 진영 선택권을 갖는다.