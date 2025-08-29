‘루키’ 전승희 “이번 대회 신데렐라는 내가 되도록 하겠다”

KG 레이디스오픈 첫날 7언더 선두

29일 경기도 용인시 써닝포인트CC에서 열린 KLPGA 투어 제14회 KG 레이디스오픈 1라운드에서 7타를 줄여 단독 선두에 자리한 전승희가 6번홀에서 아이언샷을 날리고 있다. KLPGA

2017년 김지현을 시작으로 2018년 정슬기, 2019년 박서진, 2021년 김수지, 2022년 황정미, 2023년 서연정 등 6회 연속(2020년은 신종 코로나바이러스 감염증 때문에 미개최) 생애 첫 승자를 배출했다.

전승희는 지난해 2부 투어에서 한 차례 우승했지만, 상금 순위 22위에 그쳐 상금 순위 상위 20위까지 주는 KLPGA 정규 투어에 직행하지 못했다. 시드전 29위로 올 시즌 KLPGA투어에 합류, 18개 대회에 나와 컷 통과 5회를 기록하고 있다. 신인상 포인트 순위는 13위다.

이날 라운드 후반에 “체력이 좀 떨어지는 것을 느꼈다”는 전승희는 “남은 2, 3라운드에서 오늘처럼 운 좋고, 흐름도 잘 타기를 바라면서 그동안 준비한 것을 다 보여주고 싶다”고 각오를 전했다.