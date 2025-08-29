‘불곰’이승택 응원에 힘받은 박상현, 동아회원권그룹 오픈 선두…이틀간 버디만 13개

박은신 7타 줄여 1타차 추격

29일 경기도 광주시 강남300CC에서 열린 KPGA투어 동아회원권그룹 오픈 2라운드에서 7타를 줄여 선두에 자리한 박상현이 응원차 현장을 찾은 후배 이승택(오른쪽)과 하이파이브를 하고 있다. KPGA

박상현은 이날 그린 적중률이 61.1%에 불과했을 정도로 위기가 있었지만 발군의 쇼트 게임으로 타수를 잃지 않았다.