금천구 맨홀 작업 중 2명 숨져…경찰, 감리자 등 5명 입건
서울 금천구 가산동 상수도 공사 현장에서 발생한 맨홀 질식사고와 관련해 경찰이 하청업체 관계자와 감리자 등 5명을 입건해 수사에 나섰다.
29일 서울 금천경찰서는 이번 사고와 관련해 하청업체 관계자 4명과 현장을 관리 감독하던 감리자 1명 등 5명을 업무상 과실치사 혐의로 불구속 입건했다고 밝혔다. 경찰은 건설산업기본법 등 법률 위반 여부도 검토하고 있다.
앞서 지난달 27일 낮 12시 39분쯤 가산동의 상수도 누수 공사 현장에서 작업하던 70대 배관공 A씨가 맨홀 내부에서 작업하다 질식해 쓰러졌다. 동료를 구하려고 내려간 70대 굴착기 기사 B씨도 함께 의식을 잃었다. 두 사람은 심정지 상태로 심폐소생술(CPR)을 받으며 병원에 옮겨졌다. A씨는 사고 다음 날 숨졌고 B씨도 지난 5일 사망했다
