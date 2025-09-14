[작은영웅] 쓰레기 들고 우르르…명동에 이 청년 나타나자 외국인들이 환호한 이유(영상)

“trash(쓰레기)” “trash(쓰레기)”
명동 한복판에서 인간 쓰레기통을 자처한 젊은이
관광통역사로 일하고 있는 스물일곱살 이지원씨는 지난 6월. 동생 지수씨와 함께 서울의 관광 명소인 명동을 찾았습니다. 75ℓ짜리 초대형 쓰레기봉투를 들고 말입니다.
김지원씨
“외국인분들이 쓰레기통이 길거리에 없다는 게 불편하다고 하셔서 제가 직접 쓰레기통이 돼보기로 했습니다”
관광통역사인 그녀는 외국인들과 이야기를 할 기회가 많았는데, 야시장을 즐길 수 있는 명동 거리에 쓰레기통이 없어 불편하다는 얘기를 자주 들었다고 해요. 그래서 자신이 직접 쓰레기통이 돼 보겠다고 선언한 거였습니다.
쓰레기봉투를 들고 외국인들에게 다가가 “trash” 외치자 기다렸다는 듯이 “thank you” 라고 반겼습니다. 명동 중심가를 관통하면서 거리 구석구석 숨어 있는 쓰레기를 주워 담았고, 그렇게 30분 만에 이 큰 봉지를 가득 채웠습니다. 그런데 어쩌나. 뾰족한 꼬치 탓에 쓰레기봉투가 구멍 나버렸고, 그 틈으로 음식물이 줄줄 새버렸어요.
이지원씨
“내가 봤을 때 뭐가 흐르는 것 같아. 터져 가지고...”
맨손으로 꼬치를 빼서 다시 집어넣는 지원씨. 명동 야시장 입구에서 인증샷을 찍고 쓰레기통이 있는 곳으로 향했습니다. 그 모습을 본 환경미화원들은 놀라워했어요.
환경미화원
지원씨는 이 영상을 자신의 유튜브를 통해 공개했고 이를 본 네티즌들은 ‘애국자가 따로 없다’며 찬사를 쏟아냈습니다. 이후 지원씨는 지난 7월 말, 다시 명동으로 향했어요. 이번엔 친구 김소현씨와 소현씨 동생 서현 양까지, 세 명이서 함께 말입니다.
이지원씨
“분리수거를 해야 된다고 댓글이 달리더라고요. 근데 저는 플라스틱에 음식이 묻으면 분리수거 안 된다고 이야기를 들어 가지고 그냥 다 합쳐서 버린 건데...”
그러니까 이번에는 구독자들의 요청에 따라 분리배출을 통해 보다 완벽한 거리 청소를 하기 위해 이곳을 다시 찾은 거였습니다. 불볕더위가 기승을 부리던 7월 오후에 말입니다. 비닐장갑과 음식물 쓰레기봉투도 챙겼답니다.
이지원씨
예상과 달리 75ℓ 대봉투를 채우는 데는 40여분 밖에 걸리지 않았습니다. 특히 음식물 쓰레기봉투는 들기 힘들 정도로 가득 찼는데, 먹다 남은 음료와 다양한 길거리 음식들이 여기저기 숨겨져 있어 일반쓰레기만큼이나 많았다고 해요.
이지원씨
“ 저거봐. 수상해 보이지 않아요. 트래쉬(trash)예요”
수상한 검은 봉지는 물론 담배꽁초까지 주워 담은 지원씨는 지하철 4호선 명동역 6번 출구에서 출발해 예술극장을 지나 지하쇼핑센터까지 500m가 채 안 되는 거리에서 쓰레기를 주우며 많은 생각이 들었다고 합니다.
이지원씨 인터뷰
“댓글창에 (쓰레기통 설치를 두고) 갑론을박이 있더라고요. 근데 노점상 연합해서 쓰레기 내 집(가게)에서 먹은 게 아니더라도 쓰레기를 같이 모아주면 이렇게 불법적으로 길거리에 투기되는 게 훨씬 줄어들지 않을까”
앞으로도 명동은 물론이고 관광명소를 돌며 쓰레기 줍기를 하겠다는 지원씨.
이지원씨
“저는 명동에 오는 많은 외국인들이 ‘정말 명동이 깨끗하고 한국은 좋은 나라구나’라는 생각을 하셨으면 좋겠어서 이렇게 쓰레기를 시간 남으면 와가지고 줍고 있습니다”
어때요? 이정도면 관광통역사는 부캐, 대한민국 홍보대사가 본캐라고 해도 손색이 없지 않을까요.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
