[작은영웅] 쓰레기 들고 우르르…명동에 이 청년 나타나자 외국인들이 환호한 이유(영상)

“노 트래쉬캔?” 좌절한 외국인 관광객 앞에 나타난 주인공의 특별한 사연

“trash(쓰레기)” “trash(쓰레기)”

“why are you doing this?(넌 이걸 왜 하니?)”

“Because I love Korea(한국을 사랑하기 때문에...)”



명동 한복판에서 인간 쓰레기통을 자처한 젊은이



김지원씨

“외국인분들이 쓰레기통이 길거리에 없다는 게 불편하다고 하셔서 제가 직접 쓰레기통이 돼보기로 했습니다”



이지원씨

“내가 봤을 때 뭐가 흐르는 것 같아. 터져 가지고...”

이지수씨

“그래”



환경미화원

“어디 행사했어요?”

이지원씨

“아니아니, 저어~~기부터 여기까지. 쓰레기통이 없다고 해서 우리가 사가지고 했어요. ”

환경미화원

“고맙습니다”

이지원·이지수씨

“수고하세요”



이지원씨

“분리수거를 해야 된다고 댓글이 달리더라고요. 근데 저는 플라스틱에 음식이 묻으면 분리수거 안 된다고 이야기를 들어 가지고 그냥 다 합쳐서 버린 건데...”



이지원씨

“서현아 이거 몇 분 걸릴 것 같아? 이거 75ℓ”

김서현양

“한... 3시간... 5시간 ”



이지원씨

“ 저거봐. 수상해 보이지 않아요. 트래쉬(trash)예요”



이지원씨 인터뷰

“댓글창에 (쓰레기통 설치를 두고) 갑론을박이 있더라고요. 근데 노점상 연합해서 쓰레기 내 집(가게)에서 먹은 게 아니더라도 쓰레기를 같이 모아주면 이렇게 불법적으로 길거리에 투기되는 게 훨씬 줄어들지 않을까”



이지원씨

“저는 명동에 오는 많은 외국인들이 ‘정말 명동이 깨끗하고 한국은 좋은 나라구나’라는 생각을 하셨으면 좋겠어서 이렇게 쓰레기를 시간 남으면 와가지고 줍고 있습니다”



▲ 영상으로 보기!

우리 사는 세상을 살만하게 만들어 주는

‘작은영웅’들의 이야기를 계속 들려드릴게요

유튜브에서 ‘KMIB(작은영웅)’을 검색하세요