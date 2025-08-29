SNT, 美 루이지애나 진출…자동차·에너지 동시 공략
루이지애나 공장 인수, 현지 생산·공급 체제
모티브·에너지…IRA 대응·Made in USA 충족
33만㎡ 규모 북미 거점, 공급망 재편 선제 대응
SNT홀딩스가 계열사들과 함께 북미 시장 공략에 본격 나섰다. 자동차부품과 에너지 두 축을 앞세워 미국 현지 생산 체제를 구축, 글로벌 공급망 재편에 대응한다는 전략이다.
SNT그룹은 최근 미국 루이지애나주에 약 33만㎡(축구장 46개 규모) 부지를 인수했다고 29일 밝혔다. 그룹은 단계적으로 생산을 개시하며 현지화 전략에 속도를 낼 방침이다.
루이지애나는 미시시피강과 멕시코만을 잇는 물류 거점으로, 내륙 수송과 해상 운송이 동시에 가능하다. 주요 고속도로와 철도망을 통해 중서부 산업 지대와 연결되고, 앨라배마·조지아 등 남동부 자동차 클러스터와도 인접해 있다. 현대·기아차, 도요타 등 글로벌 완성차 업체들이 이 지역에 생산 거점을 두고 있다. 동시에 루이지애나는 LNG 프로젝트 중심지이자 석유화학·정유시설 등 에너지 다소비 산업단지가 밀집해 있어 자동차와 에너지 사업을 동시에 겨냥하기에 최적지로 꼽힌다.
이번 투자는 그룹 핵심 계열사들이 나란히 참여한다. 주도적 역할을 맡은 SNT모티브는 전기차 모터, 드라이브 유닛, 변속기 등 전동화 부품을 현지에서 생산해 북미 완성차 업체에 납품하는 체계를 마련한다. 인플레이션 감축법(IRA) 이후 현지 조달 요건이 강화된 만큼, 루이지애나 공장은 수주 확대의 교두보가 될 전망이다.
창원 본사의 SNT에너지는 LNG 프로젝트용 에어쿨러와 복합화력발전소용 HRSG(배열회수보일러)를 현지 생산·공급한다. 글로벌 EPC(설계·조달·시공) 기업과 협력을 강화해 미국 내 기자재 현지화 수요에 대응할 계획이다. 2008년 구 S&TC 인적 분할을 통해 설립된 SNT에너지는 그룹 내 에너지 기자재 사업을 맡고 있다.
업계는 이번 투자를 단순한 공장 인수 이상의 행보로 본다. 미국의 IRA와 친환경 정책으로 현지 생산·고용이 필수가 된 상황에서, 루이지애나 공장은 SNT가 자동차와 에너지 사업을 동시에 확장할 수 있는 교두보라는 평가다. 전문가들은 이를 글로벌 공급망 재편 속 ‘필수 전략’으로 꼽으며, 그룹 전체 경쟁력을 끌어올릴 전환점이 될 것으로 전망한다.
SNT그룹 관계자는 “이번 투자를 통해 북미 시장에서 생산·공급 역량을 크게 높일 수 있을 것”이라며 “현지 고객 요구에 선제적으로 대응하고 ‘Made in USA’ 기준을 충족하는 고품질 제품을 제공해 세계 시장 재편에도 적극 대응하겠다”고 말했다.
SNT그룹은 방산·자동차부품·에너지 분야를 아우르는 제조 전문 기업집단이다. 그룹 주력사인 SNT모티브는 자동차 전동화 부품과 총기 등 방산 제품을 함께 생산하며, SNT에너지는 LNG 프로젝트와 발전 기자재 분야를 담당한다. SNT다이내믹스는 전차 엔진과 UAV·UAM용 기어박스 등 방위산업 핵심 장비를 만든다. 이밖에 금융 계열사 SNT저축은행, IT 계열사 SNT솔루션, 정밀 가공 계열사 SNT AMT, 사회공헌 조직인 운해장학재단을 두고 있으며, 지주사 SNT홀딩스가 그룹 전략을 총괄하며 계열사 간 시너지를 이끌고 있다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
