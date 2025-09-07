[작은영웅] “막내 나이인데…” 새벽 편의점에서 소주 산 청년에게 세 아이 아빠가 한 일 (영상)

한 청년이 편의점 야외 테이블에 앉아 약봉지 같은 걸 꺼내더니 하나씩 뜯기 시작합니다. 한 개를 뜯고, 다시 또 한 개, 이어서 또 한 개…편의점 안에는 이런 청년의 행동을 CCTV로 주의깊게 지켜보던 이가 있었습니다. 계산대에 앉아 있던 편의점주였습니다.
편의점주가 새벽에 낯선 손님 곁에 머문 이유
지난 7월 9일 새벽 3시 경기도 광주의 한 편의점. 청년이 들어와 소주를 사더니 야외 테이블에 앉아, 약봉지를 찢어서는 알약들을 하나씩 하나씩 모으기 시작합니다
이 장면을 목격한 건 계산대에서 CCTV를 보던 점주 장광식 사장님이었습니다. 청년의 행동이 뭔가 이상하다고 생각한 사장님은 곧바로 112에 신고를 하고는, 누군가와 통화를 하는 척, 청년의 주변을 맴돌기 시작했습니다. 그러다가 청년이 약을 한주먹 모아든 그 순간. 사장님이 청년에게 다가갔습니다.
장광식 GS25신현스카이 점주
알고보니 암에 걸려서 시한부 선고를 받았다는 청년. 절망에 빠져 소주에 약을 먹고 목숨을 끊으려고 시도하던 거였습니다.
장광식 GS25신현스카이 점주
사장님 말에 마음이 흔들렸는지 청년은 눈물을 흘리기 시작했습니다. 사장님은 하염없이 눈물을 흘리는 청년 곁을 20분 넘게 지키면서 이런저런 이야기를 들었는데, 그 와중에도 청년에게 다가가지는 않았다고 합니다.
장광식 GS25신현스카이 점주
다행히 얼마 뒤 순찰차가 도착했고, 5분쯤 지난 뒤엔 구급차도 모습을 드러냈습니다. 전문가들이 청년을 인계받은 거니까 이제 안심을 해도 되는 상황이잖아요. 근데 사장님은 소방관들이 청년을 응급처치하고 경찰이 순찰차에 태워 사라질 때까지, 조마조마한 마음으로 CCTV를 계속 지켜봤다고 합니다.
그가 이렇게까지 마음을 쓴 데는 특별한 이유가 있었습니다.
장광식 GS25신현스카이 점주
암에 걸렸다는 청년의 말도, 막내랑 청년의 나이가 같은 것도 그에게는 예사롭지 않게 들렸던 이유입니다. 4년 전 20년 넘게 일하던 외국계 회사에서 퇴직한 뒤 편의점을 연 사장님은 낮에 잠깐을 제외하면 하루 10시간 넘게 홀로 매장을 지켜왔고, 그렇게 묵묵히 일을 하다가 청년의 목숨을 구하게 된 거죠.
장광식 GS25신현스카이 점주
사실 사장님은요. 경찰이 청년을 데려갔으니 대화를 잘 했겠거니, 싶으면서도 아직도 청년이 생각나고 걱정된다고 하는데요. 혹시 영상 속 주인공이 이 영상을 보고 있다면, 그때 그 사장님이 지금도 걱정하고 있다는 걸 잊지 말았으면 좋겠습니다. 그러면 지금 그를 괴롭히는 일이 무엇이든, 조금은 견디기가 수월해지지 않을까요.
