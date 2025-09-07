[작은영웅] “막내 나이인데…” 새벽 편의점에서 소주 산 청년에게 세 아이 아빠가 한 일 (영상)

음독 시도한 청년을 온 마음으로 걱정해 준 진짜 어른의 특별한 사연

편의점주가 새벽에 낯선 손님 곁에 머문 이유



장광식 GS25신현스카이 점주

“약을 모으길래 쫓아가 가지고 이거 뭐냐? 왜 모으냐?”



장광식 GS25신현스카이 점주

“(친구가)경찰에 신고하지 말아 달라고 했는데 ‘사실 나 지금 신고했다’ ‘(경찰이) 지금 오고 있다’ 물 먹고 우선 좀 진정해라 그랬죠. 아저씨가 해결 못하더라도 얘기 한 번 해보자 잡아 놓는 것에 우선순위로 얘기했던 것 같아요”



장광식 GS25신현스카이 점주

“심리적 그 거리가 있잖아. 소위 말하는 쫄리거나 이러면 안 되니까... (토닥여주고) 그러고 싶었는데, 이게 민감하잖아요. 이렇게 터치하거나 뭐 이런 것들이. 그래서 그러지도 못하고 멀찍이 서서 얘기를...”



장광식 GS25신현스카이 점주

“제가 아이들이 3명이거든요. 그 친구가 막내랑 동갑이었고 저희 와이프도 암으로 2년 넘게 투명하다가 갔거든요. 그래서 십몇 년을 혼자 키우고 있는 거죠”



장광식 GS25신현스카이 점주

“ ‘암 걸렸다’고, 그게 사실인지 아닌지 모르겠는데 어쨌든 힘드니까 그렇게 생각을 했겠죠”



