앤디 김 “주한미군 전략적 유연성과 ‘확장억제’ 병행 가능”

“한·미 정상회담, 미 의원들도 호평”

앤디 김 미국 연방 상원의원이 28일(현지시간) 미국 워싱턴DC 미 의회 건물에서 열린 한국 특파원단 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

상원의 (일부) 양당 의원들과 대화했는데 (한·미 정상회담에 대해) 매우 긍정적이라고 생각했다”며 “그들은 이 대통령이 트럼프 대통령 및 백악관과 관계를 잘 만들어갈 수 있었다고 느꼈다”고 말했다.