주말까지 무더위 이어져...9월 첫주 전국에 비
29일 기상청은 이번 주말 전국 낮 최고기온이 29~35도에 이를 것으로 전망했다. 특히 30일 서울의 예상 낮 최고기온은 32도다. 기상청은 “당분간 대부분 지역에서 최고 체감온도가 33도 안팎으로 올라 매우 무덥겠다”며 “주말에는 수도권, 강원 내륙·산지, 충청권, 전라권, 제주도 등지에 소나기가 내리는 곳이 있겠다”고 밝혔다.
이번 주말까지 무더위와 소나기가 이어지며, 9월 첫 주에는 저기압의 영향으로 전국에 비가 내릴 것으로 예상된다. 특히 9월 1~2일 사이 중부와 서쪽 지역을 중심으로 강한 비가 내릴 것으로 보인다. 서울과 경기 남부 지역에는 5~40㎜, 인천·경기 북부, 강원 내륙은 5~60㎜가량의 비가 내릴 수 있다.
기상청은 전날 브리핑에서 “31일 낮까지는 더위와 소나기가 이어지고, 저녁부터는 상층 고기압이 남하하는 가운데 북서쪽에서 저기압이 접근하면서 본격적인 강수가 시작된다”고 예보했다. 또한 “남서풍을 타고 덥고 습한 공기가 지속적으로 유입돼 무더위는 당분간 이어질 것”이라고 덧붙였다.
유경진 기자 ykj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사