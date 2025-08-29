이정후 MLB 진출 후 첫 끝내기 안타…팀 5연승 견인
이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 메이저리그(MLB) 진출 후 처음으로 끝내기 안타를 쳤다.
이정후는 29일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코의 오라클파크에서 열린 2025 미국프로야구 MLB 시카고 컵스와 홈 경기에 7번 타자 중견수로 선발 출전해 4타수 2안타 1타점으로 활약했다. 두 번째 안타는 9회 말에 나온 결승타였다.
샌프란시스코는 3-3으로 맞선 9회 말 1사 후 케이시 슈미트, 윌머 플로레스의 연속 안타로 1, 2루 기회를 얻었다. 타석에 들어선 이정후는 컵스 오른손 불펜 다니엘 팔렌시아의 시속 146㎞ 슬라이더를 받아쳐 시속 164㎞로 우익수 앞으로 향한 안타를 쳤다. 이때 대주자 크리스천 코스가 홈을 밟았다. 이정후의 끝내기 안타로 샌프란시스코는 4-3으로 짜릿한 승리를 거두며 5연승 행진을 이어갔다.
이정후는 이날 일본인 투수 이마나가 쇼타를 상대로도 안타를 쳤다. 2회 첫 타석에서 이마나가의 스위퍼를 건드려 좌익수 뜬공으로 물러난 이정후는 5회에는 이마나가의 시속 128㎞ 스위퍼를 공략해 우전 안타를 날렸다. 이정후가 4경기 연속 안타 행진을 이어간 순간이다.
맹경환 선임기자 khmaeng@kmib.co.kr
