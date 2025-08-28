경기관광공사, 시흥 갯골생태공원서 ‘소금농부의 초대장’ 연다
경기도와 경기관광공사는 시흥 갯골생태공원에서 ‘호조들과 염부들·소금농부의 초대장’이 개최된다고 28일 밝혔다.
소금농부의 초대장은 일제강점기 소래염전 염부들의 애환과 삶을 녹여낸 환상적인 시간여행 체험으로, 오는 9월 6일부터 11월 16일까지 진행된다.
일제강점기 수도권 최대 천일염 생산지였던 소래염전의 역사적 가치를 재조명하고, 근대산업유산인 소금창고를 활용한 관광콘텐츠를 개발해 그 가치를 확산시키고자 기획됐다는 게 공사의 설명이다.
일몰때부터 밤까지 갯골생태공원의 고유한 분위기를 오롯이 느낄 수 있는 몰입형 시간여행 콘텐츠다.
‘2025 경기도 융복합 관광콘텐츠 개발사업’ 공모 선정작이다.
시흥의 대표 관광지 갯골의 밤을 배경으로 한 ‘갯골 3색 생태체험’, 염부들의 실제 이야기를 담은 관객 참여형 ‘소리마당극’ 등이 핵심 콘텐츠다.
참가자들은 마치 그 시대로 돌아간 듯한 생생함을 경험할 수 있다.
특히, 염판 위에서 소원을 담은 등을 띄우는 행사는 갯골의 아름다운 야경과 어우러져 잊지 못할 장관을 선사할 예정이다.
참가비는 특별 할인가로 1인당 9000원이며, 예약 등 자세한 내용은 주관사인 은행마을공동체의 홈페이지(https://smartstore.naver.com/becation)를 방문하면 확인 가능하다.
조원용 사장은 “도내 대표 생태관광자원인 갯골생태공원에서 매력적인 야간관광 콘텐츠를 선보일 수 있게 돼 매우 뜻깊게 생각한다”며 “많은 분들이 참여하여 이번 프로그램을 즐기면서 색다른 추억을 쌓고 새로운 형태의 관광콘텐츠로 발전하길 기대한다”고 말했다.
시흥=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사