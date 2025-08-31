녹색이 돈 된다…식품 넘어 패션·향수까지 ‘말차 열풍’

분야 넘나드는 세계적인 '말차 열풍'

패션까지 넘나드는 '초록색'의 매력

말차시장 2030년 74억 달러 전망

스타벅스 코리아가 지난 28일 오픈한 서울 종로구 KT 광화문빌딩 웨스트의 스타벅스 ‘리저브 광화문’에서는 ‘퓨어 말차 모히토’를 판매한다. 말차 트렌드를 반영해 출시한 특화 매장 제품이다. 스타벅스 리저브 광화문 오픈 이틀 전인 지난 26일 직원들이 매장에서 신제품을 선보이고 있다. 이한형 기자

말차 라테색 옷 위로 짙은 녹색 소품을 걸치고, 음료와 디저트에서도 ‘그린’을 찾아 즐기는 사람들이 늘고 있다. 전 세계 Z세대를 중심으로 시작된 ‘말차 코어’(Matcha Core) 트렌드 속 풍경이다. 세계적으로 ‘말차 열풍’이 뜨겁다.



31일 기준 인스타그램에서 ‘#말차’ 해시태그 게시물은 40만건, 영어 ‘#matcha’는 930만건을 넘어섰다. 블랙핑크 제니와 젠데이아 등 글로벌 셀럽들까지 이 초록빛 물결에 동참했다. 워싱턴포스트(WP)마저 “말차 라떼와 틱톡 덕분에 글로벌 공급이 수요를 따라가지 못하고 있다”고 논평할 만큼, 말차 열풍은 단순한 음료를 넘어 라이프스타일과 산업 전반에 걸쳐 영향력을 확대하고 있다.



“익숙한 맛의 변신” 식음료 업계 ‘초록빛’ 신메뉴 대전



민트·카키 등 ‘그린’ 트렌드의 선두에는 말차가 있다. 찻잎을 우려 마시는 녹차와 달리, 곱게 간 찻잎을 물이나 우유에 타 마시는 말차는 진한 풍미와 색감으로 차별점을 둔다. 유명인을 따라 상품을 구매하는 ‘디토 소비’ 현상 속 급증하는 수요에 식음료 업계는 앞다퉈 말차 신제품을 쏟아내고 있다.



이달 출시된 남양유업의 ‘말차에몽’은 두 차례 라이브커머스에서 전량 완판되며 말차 열풍을 입증했다. 롯데웰푸드는 아이스크림 월드콘, 설레임, 티코 및 빼빼로, 빈츠 등 인기 제과에도 말차 맛을 입혔다. 해태제과 ‘홈런볼 말차딸기’, 오리온 ‘초코파이 말차 쇼콜라’, 빙그레 ’쿠앤크 말차’ 등 익숙한 제품들도 줄줄이 말차로 변신했다.



남양유업 ‘말차에몽’(왼쪽)과 롯데웰푸드 아이스크림 3종의 말차맛 한정판 제품. 각사 제공

카페업계 반응은 더욱 뜨겁다. 스타벅스 코리아는 올 상반기 ‘제주 말차 라떼’ 등 말차 음료 판매량이 전년 대비 30% 이상 늘었다고 밝혔다. 투썸플레이스 역시 지난달 선보인 말차 음료 3종이 2주 만에 50만잔 이상 팔리며 흥행에 성공, 케이크 ‘떠먹는 아박’의 변주판인 ‘떠먹는 말차 아박’을 내놓기도 했다. 뚜레쥬르, 폴바셋, 공차는 올여름 말차 빙수를 새로 선보였다.



말차 전문 브랜드들도 눈길을 끈다. 아모레퍼시픽의 티 브랜드 오설록은 제주 티뮤지엄에 프리미엄 티 페어링 다이닝 공간 ‘말차 누들바’를 열었다. 메뉴 개발에는 미쉐린 스타 김도윤 셰프가 함께했다. 유기농 말차 브랜드 슈퍼말차는 최근 동남아 3개국과 마스터프랜차이즈 계약을 체결하며 글로벌 시장 공략에 나섰다.



빠르게 변화하는 트렌드에 즉각 대응하는 편의점 업계도 그린에 주목하고 있다. 특히 세븐일레븐은 ‘더기와 말차막걸리’, GS25는 스타 셰프 에드워드 리와 손잡고 ‘이균말차막걸리’를 선보이며 말차 열풍을 주류 시장까지 확산시켰다.



마시는 것을 넘어 입고, 바르고…패션·뷰티·헬스케어까지 ‘그린’ 전방위 확장



식음료뿐만이 아니다. 녹색의 패션 아이템과 네일아트 등 말차를 활용한 패션이 하나의 유행으로 자리 잡았다. 최근 생활문화기업 LF에 따르면, 올여름 패션계 전반에서 그린 계열 아이템을 중심으로 한 ‘말차 코어 룩’이 떠오르면서 지난달 1일부터 이달 20일까지 LF몰 내 ‘그린·카키·민트’ 키워드 검색량은 전년 동기 대비 약 2.5배 급증했다.



대표적으로 프랑스 럭셔리 브랜드 이자벨마랑은 올 FW 시즌 카키 컬러 제품 물량을 전년 대비 3배 이상 확대했다. 슈즈 트렌드에서 역시 말차 코어의 강세가 두드러진다. 킨(KEEN) 샌들 ‘하이퍼포트 H2’의 민트 색상은 올 SS 시즌 판매율 70% 이상을 기록하며 최고 판매량을 달성했다. 이탈리아 슈즈 브랜드 프리미아타 역시 빈티지한 녹색 톤의 슈즈를 선보이는 등 패션계 전반에 말차 트렌드가 확장되고 있다.



빈티지한 녹색 톤의 슈즈를 선보인 킨 재스퍼 자이오닉. LF 제공

뷰티 업계에서도 말차·민트 등 ‘그린’ 색상의 인기는 뜨겁다. 메종마르지엘라의 ‘마차 메디테이션’, 르라보의 ‘떼마차 26’ 등 향수와 라운드어라운드의 ‘더퍼퓸 캔들 말차’와 같은 향 제품들이 인기를 끌고 있다. 마몽드는 최근 ‘어메이징 딥 민트 라인’을 확장해 팩 클렌저와 클렌징밤을 출시, 제형 컬러가 변하는 재미도 더했다. 헬스케어 분야에서는 동아제약의 ‘듀오버스터 민트볼’이 강력한 쿨링감을 자랑하며 작은 리프레시 아이템으로 자리 잡았다.



이같은 말차 유행의 배경에는 건강을 중시하는 소비자들의 웰빙 트렌드가 있다는 분석이 나온다. 소셜미디어에서 주로 건강식품으로 소개되는 말차는 항산화물질과 L-테아닌이 풍부하다는 인식이 널리 퍼졌다. 글로벌 시장조사기관 그랜드뷰리서치는 말차 시장이 2023년 43억 달러(약 6조원)에서 2030년 74억 달러(약 10조원)까지 커질 것으로 전망했다.



뜨거운 열풍 뒤 공급 불안…말차 트렌드의 숙제



그러나 말차의 공급이 수요를 따라가지 못하는 상황은 점차 심화하고 있다. 말차는 일본과 중국 등 소수 국가에 생산지가 집중돼 있다. 차나무 묘목이 수확까지 최소 5년이 걸리는 데다, 만드는 과정이 복잡해 단기간에 생산량을 늘리기 어렵다. 특히 교토와 아이치 등 프리미엄 말차 산지로 꼽히는 일본 일부 지역은 이미 생산 한계에 부딪혔다.



뉴시스

최근 전 세계적인 폭염과 농가 고령화도 일본 말차 생산의 발목을 잡는다. 파이낸셜타임스(FT)는 교토 지역의 덴차(말차 찻잎) 생산량 감소로 올해 수확량 평균 가격이 전년 대비 2배 이상 올랐다고 보도했다. 안나 포인 글로벌 일본 차 협회 디렉터는 “올해 봄 수확이 품귀 현상 완화에 일정 부분 도움이 됐지만 연말까지 공급 부족은 더욱 심화될 것”이라고 전망하기도 했다.



프리미엄 말차 시장을 둘러싼 브랜드들의 경쟁과 원료 공급 구조 변화가 맞물리며 말차는 트렌디한 소비를 넘어 산업 전반을 흔들고 있다. 식품업계 한 관계자는 “말차는 다양한 연령층에서 고루 사랑받으며 최근 커피의 대체재로 떠올랐다”며 “건강 효능에 대한 신뢰와 특유의 떫은맛, 전통 등이 어우러져 글로벌 인기가 쉽게 꺾이지 않을 것”이라고 전망했다.



다만 말차는 찻잎을 갈아서 그대로 섭취하기 때문에 일반 녹차보다 카페인 함량이 1.5~2배 많아 카페인 민감자나 임산부는 공복 섭취 시 주의가 필요하다는 조언도 나온다. 말차는 잎을 우려 마시는 잎차에 비해 잎 전체를 갈아서 먹어 카페인 섭취량이 녹차(25~50㎎)에 비해 높다. 말차 한 티스푼(2g 기준 60~70㎎)의 카페인 함량은 에스프레소 1샷 수준(80~120㎎)과 비슷한 것으로 나타났다.



이다연 기자 ida@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 산업2부 이다연 기자 ida@kmib.co.kr 548 응원 하기 하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다. 말차 라테색 옷 위로 짙은 녹색 소품을 걸치고, 음료와 디저트에서도 ‘그린’을 찾아 즐기는 사람들이 늘고 있다. 전 세계 Z세대를 중심으로 시작된 ‘말차 코어’(Matcha Core) 트렌드 속 풍경이다. 세계적으로 ‘말차 열풍’이 뜨겁다.31일 기준 인스타그램에서 ‘#말차’ 해시태그 게시물은 40만건, 영어 ‘#matcha’는 930만건을 넘어섰다. 블랙핑크 제니와 젠데이아 등 글로벌 셀럽들까지 이 초록빛 물결에 동참했다. 워싱턴포스트(WP)마저 “말차 라떼와 틱톡 덕분에 글로벌 공급이 수요를 따라가지 못하고 있다”고 논평할 만큼, 말차 열풍은 단순한 음료를 넘어 라이프스타일과 산업 전반에 걸쳐 영향력을 확대하고 있다.민트·카키 등 ‘그린’ 트렌드의 선두에는 말차가 있다. 찻잎을 우려 마시는 녹차와 달리, 곱게 간 찻잎을 물이나 우유에 타 마시는 말차는 진한 풍미와 색감으로 차별점을 둔다. 유명인을 따라 상품을 구매하는 ‘디토 소비’ 현상 속 급증하는 수요에 식음료 업계는 앞다퉈 말차 신제품을 쏟아내고 있다.이달 출시된 남양유업의 ‘말차에몽’은 두 차례 라이브커머스에서 전량 완판되며 말차 열풍을 입증했다. 롯데웰푸드는 아이스크림 월드콘, 설레임, 티코 및 빼빼로, 빈츠 등 인기 제과에도 말차 맛을 입혔다. 해태제과 ‘홈런볼 말차딸기’, 오리온 ‘초코파이 말차 쇼콜라’, 빙그레 ’쿠앤크 말차’ 등 익숙한 제품들도 줄줄이 말차로 변신했다.카페업계 반응은 더욱 뜨겁다. 스타벅스 코리아는 올 상반기 ‘제주 말차 라떼’ 등 말차 음료 판매량이 전년 대비 30% 이상 늘었다고 밝혔다. 투썸플레이스 역시 지난달 선보인 말차 음료 3종이 2주 만에 50만잔 이상 팔리며 흥행에 성공, 케이크 ‘떠먹는 아박’의 변주판인 ‘떠먹는 말차 아박’을 내놓기도 했다. 뚜레쥬르, 폴바셋, 공차는 올여름 말차 빙수를 새로 선보였다.말차 전문 브랜드들도 눈길을 끈다. 아모레퍼시픽의 티 브랜드 오설록은 제주 티뮤지엄에 프리미엄 티 페어링 다이닝 공간 ‘말차 누들바’를 열었다. 메뉴 개발에는 미쉐린 스타 김도윤 셰프가 함께했다. 유기농 말차 브랜드 슈퍼말차는 최근 동남아 3개국과 마스터프랜차이즈 계약을 체결하며 글로벌 시장 공략에 나섰다.빠르게 변화하는 트렌드에 즉각 대응하는 편의점 업계도 그린에 주목하고 있다. 특히 세븐일레븐은 ‘더기와 말차막걸리’, GS25는 스타 셰프 에드워드 리와 손잡고 ‘이균말차막걸리’를 선보이며 말차 열풍을 주류 시장까지 확산시켰다.식음료뿐만이 아니다. 녹색의 패션 아이템과 네일아트 등 말차를 활용한 패션이 하나의 유행으로 자리 잡았다. 최근 생활문화기업 LF에 따르면, 올여름 패션계 전반에서 그린 계열 아이템을 중심으로 한 ‘말차 코어 룩’이 떠오르면서 지난달 1일부터 이달 20일까지 LF몰 내 ‘그린·카키·민트’ 키워드 검색량은 전년 동기 대비 약 2.5배 급증했다.대표적으로 프랑스 럭셔리 브랜드 이자벨마랑은 올 FW 시즌 카키 컬러 제품 물량을 전년 대비 3배 이상 확대했다. 슈즈 트렌드에서 역시 말차 코어의 강세가 두드러진다. 킨(KEEN) 샌들 ‘하이퍼포트 H2’의 민트 색상은 올 SS 시즌 판매율 70% 이상을 기록하며 최고 판매량을 달성했다. 이탈리아 슈즈 브랜드 프리미아타 역시 빈티지한 녹색 톤의 슈즈를 선보이는 등 패션계 전반에 말차 트렌드가 확장되고 있다.뷰티 업계에서도 말차·민트 등 ‘그린’ 색상의 인기는 뜨겁다. 메종마르지엘라의 ‘마차 메디테이션’, 르라보의 ‘떼마차 26’ 등 향수와 라운드어라운드의 ‘더퍼퓸 캔들 말차’와 같은 향 제품들이 인기를 끌고 있다. 마몽드는 최근 ‘어메이징 딥 민트 라인’을 확장해 팩 클렌저와 클렌징밤을 출시, 제형 컬러가 변하는 재미도 더했다. 헬스케어 분야에서는 동아제약의 ‘듀오버스터 민트볼’이 강력한 쿨링감을 자랑하며 작은 리프레시 아이템으로 자리 잡았다.이같은 말차 유행의 배경에는 건강을 중시하는 소비자들의 웰빙 트렌드가 있다는 분석이 나온다. 소셜미디어에서 주로 건강식품으로 소개되는 말차는 항산화물질과 L-테아닌이 풍부하다는 인식이 널리 퍼졌다. 글로벌 시장조사기관 그랜드뷰리서치는 말차 시장이 2023년 43억 달러(약 6조원)에서 2030년 74억 달러(약 10조원)까지 커질 것으로 전망했다.그러나 말차의 공급이 수요를 따라가지 못하는 상황은 점차 심화하고 있다. 말차는 일본과 중국 등 소수 국가에 생산지가 집중돼 있다. 차나무 묘목이 수확까지 최소 5년이 걸리는 데다, 만드는 과정이 복잡해 단기간에 생산량을 늘리기 어렵다. 특히 교토와 아이치 등 프리미엄 말차 산지로 꼽히는 일본 일부 지역은 이미 생산 한계에 부딪혔다.최근 전 세계적인 폭염과 농가 고령화도 일본 말차 생산의 발목을 잡는다. 파이낸셜타임스(FT)는 교토 지역의 덴차(말차 찻잎) 생산량 감소로 올해 수확량 평균 가격이 전년 대비 2배 이상 올랐다고 보도했다. 안나 포인 글로벌 일본 차 협회 디렉터는 “올해 봄 수확이 품귀 현상 완화에 일정 부분 도움이 됐지만 연말까지 공급 부족은 더욱 심화될 것”이라고 전망하기도 했다.프리미엄 말차 시장을 둘러싼 브랜드들의 경쟁과 원료 공급 구조 변화가 맞물리며 말차는 트렌디한 소비를 넘어 산업 전반을 흔들고 있다. 식품업계 한 관계자는 “말차는 다양한 연령층에서 고루 사랑받으며 최근 커피의 대체재로 떠올랐다”며 “건강 효능에 대한 신뢰와 특유의 떫은맛, 전통 등이 어우러져 글로벌 인기가 쉽게 꺾이지 않을 것”이라고 전망했다.다만 말차는 찻잎을 갈아서 그대로 섭취하기 때문에 일반 녹차보다 카페인 함량이 1.5~2배 많아 카페인 민감자나 임산부는 공복 섭취 시 주의가 필요하다는 조언도 나온다. 말차는 잎을 우려 마시는 잎차에 비해 잎 전체를 갈아서 먹어 카페인 섭취량이 녹차(25~50㎎)에 비해 높다. 말차 한 티스푼(2g 기준 60~70㎎)의 카페인 함량은 에스프레소 1샷 수준(80~120㎎)과 비슷한 것으로 나타났다.이다연 기자 ida@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지