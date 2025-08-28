고동빈 “젠지전, 소극적이었던 시야 싸움 아쉬워”

LCK 제공

KT 롤스터는 28일 서울 종로구 LCK 아레나에서 열린 2025 LoL 챔피언스 코리아(LCK) 정규 시즌 5라운드 경기에서 젠지에 0대 2로 패배했다. 13승16패(-8)가 됐고 순위는 변함없이 레전드 그룹 4위를 지켰다.