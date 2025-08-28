KB금융, 서경덕·이상순과 광복 80주년 ‘대국민 노랫말 공모전’
KB금융그룹은 광복 80주년을 맞아 진행하는 대국민 노랫말 공모전 ‘다시 쓰는 대한이 살았다’ 캠페인의 홍보 영상을 공개했다고 28일 밝혔다.
‘다시 쓰는 대한이 살았다’는 앞서 2019년 KB국민은행이 3·1운동 100주년을 기념해 추진했던 ‘대한이 살았다’의 후속 캠페인이다. KB금융은 ‘대한이 살았다’ 음원을 작곡했던 정재일 음악 감독의 미공개 멜로디에 맞춰 광복의 의미와 후손들의 이야기를 담을 새 노랫말을 공모한다.
홍보 영상은 만해 한용운 선생이 말년을 보낸 서울 성북구 심우장에서 촬영됐다. 영상에는 캠페인 홍보대사인 서경덕 성신여대 교수와 싱어송라이터 이상순이 출연해 독립운동가들의 발자취를 되돌아보고 공모전의 취지를 전달한다.
이번 공모전의 응모기간은 오는 10월 13일까지로 KB금융과 두 홍보대사가 심사에 참여한다. 11월 3일 발표되는 최우수 선정작은 편곡 등 작업을 거쳐 내년 삼일절에 공식 음원으로 공개될 예정이다.
이의재 기자 sentinel@kmib.co.kr
