KB금융, 서경덕·이상순과 광복 80주년 ‘대국민 노랫말 공모전’

KB금융그룹은 광복 80주년 기념으로 진행하는 대국민 노랫말 공모전 ‘다시 쓰는 대한이 살았다’의 홍보 영상을 공개했다고 28일 밝혔다. KB금융그룹 제공

홍보 영상은 만해 한용운 선생이 말년을 보낸 서울 성북구 심우장에서 촬영됐다. 영상에는 캠페인 홍보대사인 서경덕 성신여대 교수와 싱어송라이터 이상순이 출연해 독립운동가들의 발자취를 되돌아보고 공모전의 취지를 전달한다.