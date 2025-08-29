재즈 빅밴드 연주에 맞춰 춤추는 스윙댄스 아시나요?

마포아트센터, M 댄스 페스티벌 일환으로 2편 공연

9월 4일 ‘스윙 더 라스트 댄스’와 27일 ‘리듬을 걷는 자들’



스윙댄스는 1920~1940년대 미국에서 재즈 음악의 스윙 스타일과 함께 발전한 사교댄스의 하나다. 1930년대 후반부터 1940년대까지 ‘스윙의 시대’라고 불릴 만큼 큰 인기를 누리며 전 세계로 확산됐다. 주로 빅백드 오케스트라의 경쾌한 연주에 맞춰 자유롭게 춤을 추는 것이 특징이다. 찰스턴, 발보아, 린디합, 지터벅, 블루스, 부기우기 등 수백 가지의 스윙댄스 스타일이 개발됐다. 1950년대 이후 주춤했던 스윙댄스는 1990년대 들어 ‘신(新) 스윙의 시대’로 불리며 부활했다.



마포아트센터가 9월 다양한 서브컬처 댄스 장르를 재조명하는 ‘M 댄스 페스티벌’의 일환으로 두 차례의 스윙댄스 공연을 연다. 9월 4일 아트홀맥에서 선보이는 ‘스윙 더 라스트 댄스’와 9월 27일 플레이맥에서 여는 ‘리듬을 걷는 자들’이다.



‘스윙 더 라스트 댄스’는 라이브 빅밴드가 함께 하는 대극장형 스윙댄스 퍼포먼스 쇼로, 1930년대 재즈의 황금기를 배경으로 서울과 시카고의 재즈클럽에서 벌어지는 댄서들의 이야기를 그린다. 이 무대에는 스웨덴 출신의 세계적 스윙 퍼포먼스 그룹 더 핫 샷(The Hot Shot))이 참여한다. 더 핫 샷은 1920~40년대 전통 스윙댄스를 현대적 감각으로 재현하며 전 세계무대에서 활약해 왔다. 여기에 국내 최정상 스윙댄서들이 모인 퍼포먼스 팀 크루 에이(Crew A)를 비롯해 닐스&비안카, 제러미&멜라니, 최현정, 알리슨&이시아카 등 세계 대회 수상 경력을 지닌 스윙댄서들이 참여한다. 또 밴드 세이지 민 스윙텟과 클랩 스톰프 스윙이 라이브 연주로 참여해 공연의 완성도를 한층 높인다.



‘리듬을 걷는 자들’은 6.25 한국전쟁 직후인 1953년 서울의 숨겨진 재즈클럽 ‘밤양갱’을 배경으로 펼쳐지는 오디션 이야기를 다뤘다. 각기 다른 사연을 지닌 청춘들이 스윙 리듬을 통해 자신을 표현하고 성장해 나가는 과정을 보여준다. 프랑스 사보이컵에서 3년 연속 트리오 부분 우승을 차지한 문·듀이·티거와 재즈 특유의 재치와 즉흥성을 무대 위 이야기로 풀어내는 재즈위츠가 출연해 드라마틱한 무대를 선보인다. 관객은 베니 굿맨의 ‘싱싱싱’, 글렌 밀러의 ‘인 더 무드’ 등 익숙한 명곡과 함께 스윙댄스의 흥겨운 매력을 가까이에서 느낄 수 있다.



두 차례의 공연에 앞서 오는 29일에는 시민이 직접 참여할 수 있는 ‘스윙댄스 오픈 클래스’가 진행된다. 기초 동작을 배우고 음악에 맞춰 함께 춤을 추는 시간을 통해 축제의 의미를 더할 예정이다.



고영근 마포문화재단 대표이사는 “M 댄스 페스티벌은 마포구가 지닌 젊음과 창의성, 그리고 서브컬처의 다양성을 무대예술로 확장하는 의미 있는 자리”라며, 국내외 정상급 아티스트들이 함께하는 이번 무대가 시민들에게 스윙댄스의 매력과 활력을 전달하길 기대한다”고 밝혔다.



장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



