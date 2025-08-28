시사 전체기사

우원식·김정은 중국서 만날까…2018년 ‘판문점 원샷’ 재조명

입력:2025-08-28 14:29
수정:2025-08-28 14:38
2018년 남북정상회담 만찬장에서 만난 인연
중국 전승절 기념 행사에서 ‘접촉’ 주목

지난 2018년 4월 남북정상회담 만찬장에서 우원식 당시 민주당 원내대표와 김정은 북한 국무위원장이 전통주인 문배주를 함께 나눠 마시고 있다. 밝은 표정의 리설주 여사의 얼굴도 보인다. 우 의장 페이스북 캡쳐

다음 달 3일 중국 베이징에서 열리는 전승절 행사에 우원식 국회의장과 김정은 북한 국무위원장이 참석하게 되면서 이재명정부 출범 이후 첫 남북 최고위급 인사 접촉 여부에 관심이 쏠린다. 우 의장과 김 위원장이 지난 2018년 문재인정부 당시 판문점에서 열린 남북정상회담 만찬장에서 만난 과거 인연도 재조명되고 있다.

의장실 관계자는 28일 “현재로서는 북한과의 접촉 가능성을 포함해 아무 것도 정해진 게 없다. 예측하기도 어렵다”고 말했다. 하지만 과거 우 의장이 김 위원장과 만찬장에서 만나 대화를 나눈 적이 있기 때문에 동선이 겹친다면 자연스럽게 인사를 나누는 모습이 연출될 것이라는 관측이 나온다.

2018년 남북정상회담 당시 우 의장은 여당인 더불어민주당 원내대표 자격으로 판문점에서 열린 만찬에 참석했었다. 당시 판문점 선언이 성공적으로 이뤄지면서 김 위원장과 부인 리설주 여사 등 북한 주요 인사들과 화기애애한 분위기 속에 대화가 이뤄졌다.

지난 2018년 4월 남북정상회담 만찬장에서 우원식 당시 민주당 원내대표와 김정은 북한 국무위원장이 전통주인 문배주를 함께 나눠 마시고 있다. 우 의장 페이스북 캡쳐

우 의장은 당시 페이스북에 ‘김정은 위원장과 시원하게 한잔 했습니다’라는 문구로 시작되는 글을 올렸다. 만찬장에서 직접 쓴 것으로 추정되는 글이었다. 우 원내대표는 내외가 모두 실향민이다.

김 위원장을 만나 “제 아버지 고향은 황해도이고, 그곳에 저의 누님이 두 분 계신다. 어머니는 102세인데 누님들을 보고자 기다리고 계신다”, “제 아내도 함경도 단천인데 이산가족의 아픔이 있다”고 말했다고 페이스북을 통해 직접 밝혔었다. 이에 김 위원장은 “그 아픔을 달래기 위해 최선을 다하겠다”고 답했다고 한다.

또 우 의장이 김 위원장에게 “오늘의 이 만남과 선언이 너무 감격스럽다. 그렇기에 절대로 후퇴하지 말고 큰길로 만들어야 한다”고 하자 김 위원장은 “힘껏 함께 노력하자”고 답했다고 한다. 두 사람은 문배주를 ‘원샷’했다.

2018 남북정상회담이열린 27일 오전 문재인 당시 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 판문점에서 만나 걸어내려오고 있다. 한국공동사진기자단

문재인 전 대통령과 김 위원장은 2018년 4월 27일 판문점에서 남북정상회담을 열고 ‘핵 없는 한반도 실현’ ‘연내 종전 선언’ ‘남북공동연락사무소 개성 설치’ ‘이산가족 상봉’ 등에 합의했다. 또 ‘한반도에서 비정상적인 현재의 정전상태를 종식시키고 확고한 평화체제를 수립한다’ ‘완전한 비핵화를 통해 핵 없는 한반도를 실현한다’는 내용을 합의문에 명시했었다.

김판 기자 pan@kmib.co.kr

