KPGA투어, 60타 깨면 상금 2천만원 준다

입력:2025-08-28 13:50
(주)경희와 ‘Break 60 with challenge KH’ 진행

KPGT와 (주)경희는 2025 시즌 하반기 ‘Break 60 challenge with KH’를 진행한다. KPGA

한국프로골프(KPGA)투어와 (주)경희가 60타보다 낮은 스코어인 ‘서브(Sub) 60’을 기록한 선수에게 현금 2000만원을 지급해 격려한다.

㈜한국프로골프투어(대표이사 김원섭·이하 KPGT)와 ㈜경희(대표이사 조준만)는 KPGA 투어 선수들의 ‘서브(Sub) 60’을 응원하는 ‘Break 60 with challenge KH’를 진행하기로 협의했다.

오는 28일 개막하는 2025 시즌 하반기 첫 대회인 ‘동아회원권그룹 오픈’부터 시작된다. KPGA투어에서 60타를 처음 깬 선수에게 (주)경희가 현금 2000만 원을 지급한다. 여기에 제주 스타렌트카에서 5백만 원 상당의 바우처를 부상으로 제공한다.

최초 기록을 경신한 뒤에도 이벤트는 계속된다. 처음으로 60타 벽을 깬 선수에게는 2000만원이 주어지지만 이후 기록 경신자에게는 1000만 원이 추가된다.

만약 올 시즌 하반기 60타 미만 스코어를 작성한 선수가 나오지 않을 경우 ㈜경희에서 올해 시즌 최저타수를 기록한 선수에게 2000만 원의 50%인 1000만 원을 지급한다.

조준만 ㈜경희 대표이사는 “‘Break 60 with challenge KH’를 통해 KPGA 투어 선수들의 도전 의식을 고취하고 선수들이 보다 더 다이내믹한 경기력을 발휘해줬으면 한다”며 “㈜경희는 앞으로도 KPGA투어를 향한 아낌없는 성원을 약속한다”고 했다.

김원섭 KPGT 대표이사는 “‘Break 60 with challenge KH’를 마련해준 조준만 ㈜경희 대표이사님과 임직원 여러분께 깊은 고마움을 전한다”며 “올 시즌 하반기 꼭 60타를 깨는 선수가 나오기를 바란다. 시즌 하반기가 시작되는 만큼 골프 팬 여러분의 큰 관심도 부탁드린다”고 전했다.

PGA투어, DP월드투어 등 해외투어에서는 59타를 기록한 선수가 많다. 2016년 PGA투어 ‘트래블러스 챔피언십’ 최종라운드에서는 짐 퓨릭(55.미국)이 58타를 치기도 했다. KPGA투어에서는 18홀 기준 60타 미만의 스코어를 작성한 선수가 아직 없다.

정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr

