KPGA투어, 60타 깨면 상금 2천만원 준다

(주)경희와 ‘Break 60 with challenge KH’ 진행

KPGT와 (주)경희는 2025 시즌 하반기 ‘Break 60 challenge with KH’를 진행한다. KPGA

만약 올 시즌 하반기 60타 미만 스코어를 작성한 선수가 나오지 않을 경우 ㈜경희에서 올해 시즌 최저타수를 기록한 선수에게 2000만 원의 50%인 1000만 원을 지급한다.