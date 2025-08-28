종료돼도 특검이 국수본 지휘? “무기한 정권 하명수사” 야당 비판

더불어민주당 3대특검대응특별위원회 위원들이 지난 26일 국회 의안과에 3대 특검법 개정안을 제출하고 있다. 연합뉴스

“꼼수 연장”이라며 “특검이 계속 국수본을 지휘해 수사를 진행하는 거면 5년 내내 괴롭히겠다는 것 아니냐. 내년 지방선거를 특검으로 이기겠다는 소리다”고 지적했다.

이창현 한국외대 법학전문대학원 교수는 “당과 정부가 검찰을 없애겠다고 하는 마당이라 검찰에 수사를 맡길 수 없으니 특검이라는 방법을 이용하는 것으로 보인다”고 했다.