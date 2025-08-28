특검 이어 ‘특판’까지…한덕수 영장 기각되자 ‘특별재판부’ 띄우는 민주당

법사위 간사 김용민 의원 “당 지도부 결단하라”

지지층도 특별재판부 도입 촉구

‘삼권분립 위배’ 야당 거센 반발 예상

특별재판부는 통상적 사법체계에서 규정된 것 이외의 별도의 재판부를 만들어 특정 사건을 전담케 하는 개념이다. 세계적으로 전쟁범죄나 과거사 문제 등 예외적 사안에 대해 드물게 운용됐다. 국내에서는 1948년 반민족행위특별조사위원회(반민특위) 내에 특별재판부를 둔 전례가 있다.