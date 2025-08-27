À¯»ó¿í ¡°BNK, ½Â¸® ÇÃ·£ ´Ù¾çÈ¿¡ ÃÊÁ¡¡±
BNK À¯»ó¿í °¨µ¶ÀÌ ½Â¸® ÇÃ·£ ´Ù¾çÈ¿¡ ÃÊÁ¡À» ¸ÂÃß°í ÀÖ´Ù°í ¸»Çß´Ù.
BNK ÇÇ¾î¿¢½º´Â 27ÀÏ ¼¿ï Á¾·Î±¸ LCK ¾Æ·¹³ª¿¡¼ ¿¸° 2025 LoL Ã¨ÇÇ¾ð½º ÄÚ¸®¾Æ(LCK) Á¤±Ô ½ÃÁð ¸¶Áö¸· ¶ó¿îµå(5¶ó¿îµå) °æ±â¿¡¼ DN ÇÁ¸¯½º¸¦ 2´ë 0À¸·Î °ÝÆÄÇß´Ù. BNK´Â 13½Â16ÆÐ(-6)¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. ÀÌ³¯ ½Â¸®·Î ¶óÀÌÁî ±×·ì 2À§ ¿ÏÁÖ¸¦ È®Á¤Çß´Ù.
µÎ ¼¼Æ® ¸ðµÎ ±³Àü¿¡¼ »ó´ëº¸´Ù ¾Õ¼± °Ô ½ÂÀÎÀÌ´Ù. Æ¯È÷ 2¼¼Æ®¿¡¼´Â DNÀÇ ÇÊ»ì±âÀÎ ¿À¸®¾Æ³ª¡¤³ìÅÏ Á¶ÇÕÀ» »ó´ë·Î ¿µ¸®ÇÏ°Ô »ê°³ÇØ ÇÑÅ¸ ½Â¸®¸¦ °Åµ×´Ù. À¯ °¨µ¶Àº ¡°¼±¼öµéÀÌ °æ±â Èå¸§À» Àß ÀÐ¾ú´Ù. ÇÑÅ¸¿¡¼ »ó´ë ¿òÁ÷ÀÓÀ» ¿¹»óÇÑ °Ô ½ÂÀÎ¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
À¯ °¨µ¶Àº ¶Ç ¡°ÀüÃ¼ÀûÀ¸·Î ºÃÀ» ¶§ °æ±â·ÂÀÌ ³ª»ÚÁö ¾Ê¾Ò´ø °Í °°¾Æ ¸¸Á·½º·´´Ù. ÇÃ·¹ÀÌ-ÀÎ ÁøÃâÀÌ È®Á¤µÇ´Â ½ÃÁ¡ºÎÅÍ´Â ½Â¸® ÇÃ·£ÀÇ ´Ù¾çÈ¿¡ ÃÊÁ¡À» ¸ÂÃß°í ÀÖ´Âµ¥, °á°ú°¡ ³ª¿À°í ÀÖ´Â °Í °°¾Æ ±âºÐÀÌ ÁÁ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
À¯ °¨µ¶Àº ¡°ÀÚ¼¼È÷ ¸»¾¸µå¸± ¼ø ¾øÁö¸¸ ±×µ¿¾ÈÀº ¾î´À Á¤µµ ÇÑÁ¤µÈ ¹üÀ§ ³»¿¡¼ Ã¨ÇÇ¾ðÀ» °ñ¶ú°í, ¾ÕÀ¸·Î´Â Á¶±Ý ´õ ³ÐÀº ¹üÀ§ ³»¿¡¼ ÇÈÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô ³ë·ÂÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±¸é¼ ¡°¿À´ÃÀº »óÃ¼¿¡¼ ÁÖµµÀûÀÎ ÄÝÀÌ ³ª¿Â Á¡µµ ¸¸Á·½º·´´Ù. Ã¨ÇÇ¾ð Æ¼¾î µ¥ÀÌÅÍµµ ¸¹ÀÌ ¾ò¾î °£´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ³¯ 1¼¼Æ® ·¹µå »çÀÌµåÀÓ¿¡µµ À¯³ª¶ó¸¦ ¹êÇÏÁö ¾Ê¾Ò´ø ÀÌÀ¯µµ ¹àÇû´Ù. À¯ °¨µ¶Àº ¡°¿ì¸® ÆÀÀÇ Æ¼¾î Á¤¸® °á°ú»óÀ¸·Î´Â Ç®°íµµ »ó´ëÇÒ ¸¸ÇÏ´Ù°í »ý°¢Çß´Ù. ¿¬½À °á°ú°¡ Àß ³ª¿Ô´Ù¡±¸é¼ ¡°DNÀÌ ¸ÕÀú °í¸£Áö ¾Ê¾Æ¼ Á¶±Ý ´çÈ²ÇÏ±ä ÇßÁö¸¸, »ó´ëÇÒ ¸¸ÇÑ ¼öÁØÀÇ Ã¨ÇÇ¾ðÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù¡±°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
À±¹Î¼· ±âÀÚ flame@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç