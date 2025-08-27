½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

À¯»ó¿í ¡°BNK, ½Â¸® ÇÃ·£ ´Ù¾çÈ­¿¡ ÃÊÁ¡¡±

ÀÔ·Â:2025-08-27 22:17
°øÀ¯ÇÏ±â
±ÛÀÚ Å©±â Á¶Á¤
LCK Á¦°ø

BNK À¯»ó¿í °¨µ¶ÀÌ ½Â¸® ÇÃ·£ ´Ù¾çÈ­¿¡ ÃÊÁ¡À» ¸ÂÃß°í ÀÖ´Ù°í ¸»Çß´Ù.

BNK ÇÇ¾î¿¢½º´Â 27ÀÏ ¼­¿ï Á¾·Î±¸ LCK ¾Æ·¹³ª¿¡¼­ ¿­¸° 2025 LoL Ã¨ÇÇ¾ð½º ÄÚ¸®¾Æ(LCK) Á¤±Ô ½ÃÁð ¸¶Áö¸· ¶ó¿îµå(5¶ó¿îµå) °æ±â¿¡¼­ DN ÇÁ¸¯½º¸¦ 2´ë 0À¸·Î °ÝÆÄÇß´Ù. BNK´Â 13½Â16ÆÐ(-6)¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. ÀÌ³¯ ½Â¸®·Î ¶óÀÌÁî ±×·ì 2À§ ¿ÏÁÖ¸¦ È®Á¤Çß´Ù.

µÎ ¼¼Æ® ¸ðµÎ ±³Àü¿¡¼­ »ó´ëº¸´Ù ¾Õ¼± °Ô ½ÂÀÎÀÌ´Ù. Æ¯È÷ 2¼¼Æ®¿¡¼­´Â DNÀÇ ÇÊ»ì±âÀÎ ¿À¸®¾Æ³ª¡¤³ìÅÏ Á¶ÇÕÀ» »ó´ë·Î ¿µ¸®ÇÏ°Ô »ê°³ÇØ ÇÑÅ¸ ½Â¸®¸¦ °Åµ×´Ù. À¯ °¨µ¶Àº ¡°¼±¼öµéÀÌ °æ±â Èå¸§À» Àß ÀÐ¾ú´Ù. ÇÑÅ¸¿¡¼­ »ó´ë ¿òÁ÷ÀÓÀ» ¿¹»óÇÑ °Ô ½ÂÀÎ¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.

À¯ °¨µ¶Àº ¶Ç ¡°ÀüÃ¼ÀûÀ¸·Î ºÃÀ» ¶§ °æ±â·ÂÀÌ ³ª»ÚÁö ¾Ê¾Ò´ø °Í °°¾Æ ¸¸Á·½º·´´Ù. ÇÃ·¹ÀÌ-ÀÎ ÁøÃâÀÌ È®Á¤µÇ´Â ½ÃÁ¡ºÎÅÍ´Â ½Â¸® ÇÃ·£ÀÇ ´Ù¾çÈ­¿¡ ÃÊÁ¡À» ¸ÂÃß°í ÀÖ´Âµ¥, °á°ú°¡ ³ª¿À°í ÀÖ´Â °Í °°¾Æ ±âºÐÀÌ ÁÁ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

À¯ °¨µ¶Àº ¡°ÀÚ¼¼È÷ ¸»¾¸µå¸± ¼ø ¾øÁö¸¸ ±×µ¿¾ÈÀº ¾î´À Á¤µµ ÇÑÁ¤µÈ ¹üÀ§ ³»¿¡¼­ Ã¨ÇÇ¾ðÀ» °ñ¶ú°í, ¾ÕÀ¸·Î´Â Á¶±Ý ´õ ³ÐÀº ¹üÀ§ ³»¿¡¼­ ÇÈÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô ³ë·ÂÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±¸é¼­ ¡°¿À´ÃÀº »óÃ¼¿¡¼­ ÁÖµµÀûÀÎ ÄÝÀÌ ³ª¿Â Á¡µµ ¸¸Á·½º·´´Ù. Ã¨ÇÇ¾ð Æ¼¾î µ¥ÀÌÅÍµµ ¸¹ÀÌ ¾ò¾î °£´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ³¯ 1¼¼Æ® ·¹µå »çÀÌµåÀÓ¿¡µµ À¯³ª¶ó¸¦ ¹êÇÏÁö ¾Ê¾Ò´ø ÀÌÀ¯µµ ¹àÇû´Ù. À¯ °¨µ¶Àº ¡°¿ì¸® ÆÀÀÇ Æ¼¾î Á¤¸® °á°ú»óÀ¸·Î´Â Ç®°íµµ »ó´ëÇÒ ¸¸ÇÏ´Ù°í »ý°¢Çß´Ù. ¿¬½À °á°ú°¡ Àß ³ª¿Ô´Ù¡±¸é¼­ ¡°DNÀÌ ¸ÕÀú °í¸£Áö ¾Ê¾Æ¼­ Á¶±Ý ´çÈ²ÇÏ±ä ÇßÁö¸¸, »ó´ëÇÒ ¸¸ÇÑ ¼öÁØÀÇ Ã¨ÇÇ¾ðÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù¡±°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

À±¹Î¼· ±âÀÚ flame@kmib.co.kr

GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ
¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç
°æÂû, À¯¸í °¡¼ö ¡®¾à¹° ´ë¸®Ã³¹æ¡¯ ÀÇÈ¤ ¼ö»ç¡¦°í¹ß Á¢¼ö
³»³â 3¿ùºÎÅÍ ÇÐ±³ ¼ö¾÷ Áß ½º¸¶Æ®Æù »ç¿ë ¿øÄ¢Àû ±ÝÁö
[¿©±ä ¾îµð] ³«µ¿°­ ¹°±æ À§ ¼±ºñÀÇ Ç³·ù ¡®¼±À¯ÁÙºÒ³îÀÌ¡¯
¡°Áý¿¡ ¿Í´Þ¶ó¡± ½Å°í ÈÄ¡¦ ³²ÆíÀº »ç¸Á, ¾Æ³»´Â À§µ¶
¡°¿©ÀÚµµ ±º´ë °¡¾ßÁÒ¡±¡¦·¹½½¸µ Àü±¹ 1À§ ¿©ÀÚ ÃÊµî»ý ¡®È­Á¦¡¯
½ÃÁß ÆÇ¸Å ¾×»ó ÀüÀÚ´ã¹è 1±º ¹ß¾Ï¹°Áú ¡®¸ð¶ô¸ð¶ô¡¯
Áß±¹Â÷¿¡ ¹Ð¸®´Â ÀÏº»Â÷¡¦ìí´Ö»ê, »ó¹Ý±â ÆÇ¸Å·® ñéBYD µî¿¡ ¹Ð·Á
Æ®·³ÇÁ, ÀÌ ´ëÅë·É Ã¹ ¸¸³² Á÷Àü ¡°ÇÑ±¹¼­ ¼÷Ã»¡¤Çõ¸í¡±
±¹¹ÎÀÏº¸ ½Å¹®±¸µ¶