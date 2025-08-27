ÁÖ¿µ´Þ ¡°BNKÀü, »ç¼ÒÇÑ ½Ç¼öµéÀÌ ½×¿©¼ Á³´Ù¡±
DN ÁÖ¿µ´Þ ÃÑ°¨µ¶ÀÌ ÀæÀº ½Ç¼ö°¡ BNKÀü ÆÐ¹è·Î ÀÌ¾îÁ³´Ù°í ¸»Çß´Ù.
DN ÇÁ¸¯½º´Â 27ÀÏ ¼¿ï Á¾·Î±¸ LCK ¾Æ·¹³ª¿¡¼ ¿¸° 2025 LoL Ã¨ÇÇ¾ð½º ÄÚ¸®¾Æ(LCK) Á¤±Ô ½ÃÁð ¸¶Áö¸· ¶ó¿îµå(5¶ó¿îµå) °æ±â¿¡¼ BNK ÇÇ¾î¿¢½º¿¡ 0´ë 2·Î Á³´Ù. DNÀº 4½Â25ÆÐ(-38), ±×´ë·Î ¶óÀÌÁî ±×·ì 5À§¿¡ ¸Ó¹°·¶´Ù.
ÁÖ °¨µ¶Àº °æ±â ÈÄ ±âÀÚÈ¸°ß¿¡¼ ¡°1¡¤2¼¼Æ® ¸ðµÎ ÃæºÐÈ÷ ÀâÀ» ¸¸ÇÑ °ÔÀÓÀÌ¾ú´Ù°í »ý°¢ÇÏ´Âµ¥ 0´ë 2·Î ÆÐ¹èÇØ ¾Æ½±´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. ±×´Â »ç¼ÒÇÑ ½Ç¼öÀÇ ´©ÀûÀÌ ÆÐ¹è·Î ÀÌ¾îÁ³´Ù¸é¼ ¡°ÀüÅõµç, ÃÊ¹Ý ¿î¿µÀÌµç ¿ì¸®°¡ Â¥¿Â ÇÃ·£´ë·Î Ç®¸®Áö ¾Ê¾Ò´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
DNÀº ÀÌ³¯ µ¹Áø Á¶ÇÕ ÄÜ¼ÁÆ®ÀÇ Àü·«À» ÁØºñÇØ¿Ô´Ù. ÁÖ °¨µ¶Àº ¡°2¼¼Æ®¿¡¼ ¿À¸®¾Æ³ª¡¤³ìÅÏ Á¶ÇÕÀ» °ñ¶ú´Âµ¥ ¾ÆÅ¸Ä ÀüÅõ Àü¿¡ ¹ÙÅÒ¿¡¼ ¿À¸®¾Æ³ª°¡ Àß¸° °ÍÃ³·³ »ç¼ÒÇÑ ½Ç¼ö°¡ ¸¹ÀÌ ³ª¿Ô´Ù¡±¸ç ¡°¿ì¸®°¡ °ú°¨ÇÏ°Ô ÇØ¾ß ÇÏ´Âµ¥ »ó´ë°¡ ´õ °ú°¨ÇÏ°Ô ÇØ¼ ´çÇß´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
1¼¼Æ®¿¡¼ ºí·ç »çÀÌµåÀÓ¿¡µµ À¯³ª¶ó¸¦ »ó´ë¿¡°Ô ³»ÁØ °Ç ÀÇµµÇÑ Àü·«ÀÌ¾ú´Ù°í ¸»Çß´Ù. ÁÖ °¨µ¶Àº ¡°À¯³ª¶ó°¡ Ç®¸®´Â °Ç ¹êÇÈ È¸ÀÇ¿¡¼µµ ³ª¿Â ¾ê±â¿´´Ù¡±¸ç ¡°¿À°ø¡¤´ÏÄÚ¡¤¿À·Î¶ó, 3°³¸¦ »ÌÀ¸¸é À¯³ª¶ó¸¦ ¾ïÁ¦ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù°í »ý°¢Çß´Âµ¥ »ý°¢Çß´ø ´ë·Î Ç®¸®Áö ¾Ê¾Ò´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù.
ÀÌÁ¦ DNÀº ¿À´Â 30ÀÏ µðÇÃ·¯½º ±â¾Æ¿ÍÀÇ 5¶ó¿îµå °æ±â¸¦ ³¡À¸·Î 2025½ÃÁð °ø½Ä ÀÏÁ¤À» ¸¶¹«¸®ÇÑ´Ù. ÁÖ °¨µ¶Àº ¡°¿À´ÃÃ³·³ Çã¹«ÇÏ°Ô Áö´Â ¸ð½ÀÀº º¸¿©µå¸®Áö ¾Êµµ·Ï ¸¶Áö¸·±îÁö ³ë·ÂÇÏ°í ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°Ú´Ù¡±¸ç À¯Á¾ÀÇ ¹Ì¸¦ °ÅµÎ°Ú´Ù°í ¸»Çß´Ù.
