¡®±³ÀüÀÇ ¿Õ¡¯ BNK, DN Àâ°í ½ÃÁð 13½ÂÂ°

ÀÔ·Â:2025-08-27 21:54
BNK ÇÇ¾î¿¢½º°¡ DN ÇÁ¸¯½º¸¦ ²ª°í 13½ÂÂ°¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.

BNK´Â 27ÀÏ ¼­¿ï Á¾·Î±¸ LCK ¾Æ·¹³ª¿¡¼­ ¿­¸° 2025 LoL Ã¨ÇÇ¾ð½º ÄÚ¸®¾Æ(LCK) Á¤±Ô ½ÃÁð ¸¶Áö¸· ¶ó¿îµå(5¶ó¿îµå) °æ±â¿¡¼­ DNÀ» 2´ë 0À¸·Î °ÝÆÄÇß´Ù. BNK´Â 13½Â16ÆÐ(-6)¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. ¼øÀ§´Â º¯ÇÔ¾øÀÌ ¶óÀÌÁî ±×·ì 2À§. DNÀº 4½Â25ÆÐ(-38), ±×´ë·Î 5À§.

BNK Æ¯À¯ÀÇ È£Àü¼º°ú °­·ÂÇÑ ¹ÙÅÒ ¶óÀÎÀüºÎÅÍ ½ÃÀÛµÇ´Â ½º³ë¿ìº¼ÀÌ Àß µå·¯³­ °ÔÀÓÀÌ¾ú´Ù. 1¼¼Æ®¿¡¼± OP Ã¨ÇÇ¾ð Áß ÇÏ³ª·Î ²ÅÈ÷´Â À¯³ª¶ó¸¦ °¡Á®°¡ ½Â¸®¸¦ ¸ÀºÃ´Ù. ¡®µð¾Æºí¡¯ ³²´ë±Ù(À¯³ª¶ó)ÀÌ °ø°ÝÀûÀÎ ÇÃ·¹ÀÌ¸¦ ÆîÃÄ ÇÑÅ¸¿¡¼­ Å³À» ¾µ¾î ´ã¾Ò´Ù.

2¼¼Æ®¿¡¼­µµ ºñ½ÁÇÑ °áÀÇ °ÔÀÓÀ» ÆîÃÆ´Ù. BNK´Â Àü·É°ú ÀÌ¾îÁö´Â µå·¡°ï ÀüÅõ¿¡¼­ ´ëÆÐÇØ À§±â¸¦ ¸Â¾Ò´Ù. ±×·¯³ª 24ºÐ°æ, ¾ÆÅ¸Ä­¿¡¼­ ½ÂºÎ¼ö¸¦ ¶ç¿ì°í 4Å³À» µû³»¸é¼­ Èå¸§À» µÚÁý¾ú´Ù. ÀÌÈÄ ¼ºÀå ±Ëµµ¿¡ ¿À¸¥ ³²´ë±Ù(½Ãºñ¸£)ÀÌ ÇÑÅ¸¸¦ Ä³¸®ÇØ ¿ªÀü½ÂÀ» °ÅµÎ´Â µ¥ ¼º°øÇß´Ù.

À±¹Î¼· ±âÀÚ flame@kmib.co.kr

GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
