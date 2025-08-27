¡®±³ÀüÀÇ ¿Õ¡¯ BNK, DN Àâ°í ½ÃÁð 13½ÂÂ°
BNK ÇÇ¾î¿¢½º°¡ DN ÇÁ¸¯½º¸¦ ²ª°í 13½ÂÂ°¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.
BNK´Â 27ÀÏ ¼¿ï Á¾·Î±¸ LCK ¾Æ·¹³ª¿¡¼ ¿¸° 2025 LoL Ã¨ÇÇ¾ð½º ÄÚ¸®¾Æ(LCK) Á¤±Ô ½ÃÁð ¸¶Áö¸· ¶ó¿îµå(5¶ó¿îµå) °æ±â¿¡¼ DNÀ» 2´ë 0À¸·Î °ÝÆÄÇß´Ù. BNK´Â 13½Â16ÆÐ(-6)¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. ¼øÀ§´Â º¯ÇÔ¾øÀÌ ¶óÀÌÁî ±×·ì 2À§. DNÀº 4½Â25ÆÐ(-38), ±×´ë·Î 5À§.
BNK Æ¯À¯ÀÇ È£Àü¼º°ú °·ÂÇÑ ¹ÙÅÒ ¶óÀÎÀüºÎÅÍ ½ÃÀÛµÇ´Â ½º³ë¿ìº¼ÀÌ Àß µå·¯³ °ÔÀÓÀÌ¾ú´Ù. 1¼¼Æ®¿¡¼± OP Ã¨ÇÇ¾ð Áß ÇÏ³ª·Î ²ÅÈ÷´Â À¯³ª¶ó¸¦ °¡Á®°¡ ½Â¸®¸¦ ¸ÀºÃ´Ù. ¡®µð¾Æºí¡¯ ³²´ë±Ù(À¯³ª¶ó)ÀÌ °ø°ÝÀûÀÎ ÇÃ·¹ÀÌ¸¦ ÆîÃÄ ÇÑÅ¸¿¡¼ Å³À» ¾µ¾î ´ã¾Ò´Ù.
2¼¼Æ®¿¡¼µµ ºñ½ÁÇÑ °áÀÇ °ÔÀÓÀ» ÆîÃÆ´Ù. BNK´Â Àü·É°ú ÀÌ¾îÁö´Â µå·¡°ï ÀüÅõ¿¡¼ ´ëÆÐÇØ À§±â¸¦ ¸Â¾Ò´Ù. ±×·¯³ª 24ºÐ°æ, ¾ÆÅ¸Ä¿¡¼ ½ÂºÎ¼ö¸¦ ¶ç¿ì°í 4Å³À» µû³»¸é¼ Èå¸§À» µÚÁý¾ú´Ù. ÀÌÈÄ ¼ºÀå ±Ëµµ¿¡ ¿À¸¥ ³²´ë±Ù(½Ãºñ¸£)ÀÌ ÇÑÅ¸¸¦ Ä³¸®ÇØ ¿ªÀü½ÂÀ» °ÅµÎ´Â µ¥ ¼º°øÇß´Ù.
À±¹Î¼· ±âÀÚ flame@kmib.co.kr
