±èÁ¤±Õ ¡°KTÀü ÆÐ¹è ÈÄ ±³Àü¡¤¿î¿µ ´É·Â ÁýÁß º¸¿ÏÇß´Ù¡±
ÇÑÈ»ý¸íÀ» ²ªÀº T1 ±èÁ¤±Õ °¨µ¶ÀÌ ¡°¾òÀº °Ô ±²ÀåÈ÷ ¸¹´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
T1Àº 27ÀÏ ¼¿ï Á¾·Î±¸ LCK ¾Æ·¹³ª¿¡¼ ¿¸° 2025 LoL Ã¨ÇÇ¾ð½º ÄÚ¸®¾Æ(LCK) Á¤±Ô ½ÃÁð 5¶ó¿îµå °æ±â¿¡¼ ÇÑÈ»ý¸íe½ºÆ÷Ã÷¸¦ 2´ë 1·Î ÀÌ°å´Ù. TÀº 20½Â9ÆÐ°¡ µÅ 2À§ ½Î¿ò¿¡¼ À¯¸®ÇÑ °íÁö¿¡ ¼¹´Ù. ÇÑÈ»ý¸íÀº 19½Â10ÆÐ, ÀÜ¿© °æ±â´Â 1°æ±â¾¿ÀÌ´Ù.
·Îµå Åõ MSIºÎÅÍ ÇÑÈ»ý¸í »ó´ë·Î Àü½ÂÀ» ´Þ¸®´Â T1ÀÌ´Ù. °æ±â ÈÄ ±âÀÚÈ¸°ß¿¡ Âü¼®ÇÑ ±è °¨µ¶Àº ¡°Áß¿äÇÑ °æ±â¿´°í, Àå±âÀü ³¡¿¡ 2´ë 1 ½Â¸®ÇÏ±âµµ Çß´Ù. ¾òÀº °Ô ±²ÀåÈ÷ ¸¹Àº °æ±â¿´´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. ¾Æ¿ï·¯ ¡°(Áö³ KTÀü ÆÐ¹è ÀÌÈÄ) Ã¨ÇÇ¾ð Æ¼¾î Á¤¸®¿Í ±³Àü, ¿î¿µÀ» ÁýÁßÀûÀ¸·Î º¸¿ÏÇß´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
±è °¨µ¶Àº ÀÌ³¯ 1¼¼Æ®ÀÇ ½ÂÀÎ Áß ÇÏ³ª·Î »Ç»ß¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¹êÇÈÀ» ²Å¾Ò´Ù. ±×´Â ¡°ÀüÃ¼ÀûÀÎ Á¶ÇÕÀ» ºÃ´Ù. 4¡¤5ÇÈ¿¡¼ »Ç»ß¸¦ ÇÈÇß´Âµ¥ Á¶ÇÕÀûÀ¸·Î´Â ÁÖµµ±ÇºÎÅÍ (ÈÄ¹Ý) ¹ë·ù±îÁö °í·ÁÇØ¼ ±²ÀåÈ÷ ÁÁÀº °á°ú°¡ ³ª¿Ô´Ù°í »ý°¢Çß´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
40ºÐ ³Ñ´Â Àå±âÀü ³¡¿¡ ÆÐ¹èÇÑ 2¼¼Æ®¿¡ ´ëÇØ¼´Â ¡°½Ç¼ö ¾È ³ª¿À´Â °ÔÀÓÀº ¾ø´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. ±è °¨µ¶Àº ¡°±³Àü°ú ÀÚ¸® Àâ±â¿¡¼ ¾à°£ÀÇ ½Ç¼ö°¡ ³ª¿Ô´Ù. Àå±âÀü ³¡¿¡ ÆÐ¹èÇÏ±ä ÇßÁö¸¸ 3¼¼Æ®¿¡¼ ¼±¼öµéÀÌ ´Ù½Ã ÁýÁßÀ» À¯ÁöÇØÁÖ°í, ±²ÀåÈ÷ ÁÁÀº °æ±â¸¦ º¸¿©Áà¼ ¸¸Á·ÇÑ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
3¼¼Æ®¿¡¼ °ÔÀÓÀ» °áÁ¤ÁöÀº ¡®ÄÉ¸®¾Æ¡¯ ·ù¹Î¼®ÀÇ Á¶Ä¿ ÇÈ, ¹Ùµå¸¦ °í¸¥ ÀÌÀ¯µµ ¹àÇû´Ù. ±è °¨µ¶Àº ¡°ÆÀ°ú »óÈ²¸¶´Ù ´Ù¸£°ÚÁö¸¸ ¹Ùµå´Â ·ù¹Î¼®ÀÌ ´Ù¸¥ ¼±¼öµéº¸´Ù ÇÃ·¹ÀÌ¸¦ ÀßÇÑ´Ù. È°·Î ¶Õ±â³ª ¿î¿µ°°Àº Ã¨ÇÇ¾ðÀÇ Æ¯Â¡À» Àß »ì·Á³»´Â ¼±¼ö¿©¼ ¼±ÅÃÇß´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
À±¹Î¼· ±âÀÚ flame@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç