ÃÖÀÎ±Ô ¡°°°Àº »ó´ëÇÑÅ× °è¼Ó ºñ½ÁÇÑ ¾ç»óÀ¸·Î Áø´Ù¡±

ÀÔ·Â:2025-08-27 19:53
LCK Á¦°ø

ÇÑÈ­»ý¸í ÃÖÀÎ±Ô °¨µ¶ÀÌ T1Àü 1¼¼Æ®¿¡¼­ »Ç»ß¸¦ Ç®¾îÁØ °Ô ½ÇÃ¥ÀÌ¾ú´Ù°í ¸»Çß´Ù.

ÇÑÈ­»ý¸íe½ºÆ÷Ã÷´Â 27ÀÏ ¼­¿ï Á¾·Î±¸ LCK ¾Æ·¹³ª¿¡¼­ ¿­¸° 2025 LoL Ã¨ÇÇ¾ð½º ÄÚ¸®¾Æ(LCK) Á¤±Ô ½ÃÁð ¸¶Áö¸· ¶ó¿îµå(5¶ó¿îµå) °æ±â¿¡¼­ T1¿¡ 1´ë 2·Î Á³´Ù. Á¤±Ô ½ÃÁð ¸·ÆÇ, 19½Â10ÆÐ°¡ µÈ ÀÌµéÀº 20½Â9ÆÐ¸¦ ±â·ÏÇÑ T1¿¡ ´Ù½Ã 2À§ ÀÚ¸®¸¦ ³»Áá´Ù.

¶Ç ÇÑ ¹ø 1´ë 1 »óÈ²¿¡¼­ µÞ½É ºÎÁ·À¸·Î Á³´Ù. °æ±â ÈÄ ±âÀÚ½ÇÀ» Ã£Àº ÃÖ °¨µ¶Àº ¡°1´ë 2·Î ÆÐ¹èÇÑ µ¥´Ù, ÀÌ±ä 2¼¼Æ®µµ Èû°ã°Ô ÀÌ°å´Ù. ÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ Àü ¸¶Áö¸· T1ÀüÀÌ¾ú´Âµ¥ ÆÐ¹èÇØ¼­ ¾Æ½¬¿î ¸¶À½ÀÌ ±²ÀåÈ÷ Å©´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

ÃÖ °¨µ¶Àº 1¼¼Æ® ¹êÇÈ¿¡¼­ »Ç»ß¸¦ Ç®¾îÁØ °É ÆÐÀÎÀ¸·Î Â¤¾ú´Ù. ÇÑÈ­»ý¸íÀº ÀÌ³¯ 1¼¼Æ®¸¦ ·¹µå »çÀÌµå¿¡¼­ ½ÃÀÛÇß´Ù. ¹êÇÈ 2ÆäÀÌÁî¿¡¼­ ¹Ùµå¿Í ÀÚ¾ß¸¦ ¹êÇß´Ù. ¸¶Áö¸· ¹ê Ä«µå·Î ÀÚ¾ß¿Í »Ç»ß¸¦ ³õ°í °í¹ÎÇÏ´Ù°¡ Áß¿¡ ÀüÀÚ¸¦ ¼±ÅÃÇß´Ù. »Ç»ß°¡ Ç®¸®ÀÚ ¾Ïº£»ç¿Í ¹ÙÀÌ·Î ±¸¼ºÇÑ µ¹Áø Á¶ÇÕÀÇ ¸ÀÀÌ Á×¾ú´Ù.

ÃÖ °¨µ¶Àº ¡°»Ç»ß¸¦ ³»ÁÖÁö ¾ÊÀ» ¼öµµ ÀÖ¾ú´Âµ¥ ³»Áá´Ù. »Ç»ß°¡ È°¾àÇÏ±â ÁÁÀº Àå¸éµéÀÌ °è¼ÓÇØ¼­ ³ª¿Ô´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. ¶Ç ¡°2¡¤3¼¼Æ®´Â ÃÊ¹Ý¿¡ À¯¸®ÇÑ Å¸ÀÌ¹ÖÀÌ ÀÖ¾úÀ½¿¡µµ ¸®µå¸¦ ÁöÅ°Áö ¸øÇß´Ù. »ó´ë¿¡°Ô ÇãÁ¡À» ³ëÃâÇØ ¾Æ½±´Ù¡±°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

3¼¼Æ®¿¡¼­ ¡®ÄÉ¸®¾Æ¡¯ ·ù¹Î¼®ÀÇ ÇÊ½Â Ä«µåÀÎ ¹Ùµå¸¦ Ç®¾îÁØ ÀÌÀ¯µµ ¹àÇû´Ù. ÃÖ °¨µ¶Àº ¡°·¹µå »çÀÌµå¿¡¼­ ¸¶Áö¸· ¼¼Æ®±îÁö °¡¸é ¹êÇØ¾ß ÇÒ Ä«µå°¡ ¸¹´Ù. ¹Ùµåµµ ±×·± Ä«µå Áß ÇÏ³ªÀÌ±ä ÇßÁö¸¸ ´Ù¸¥ Ã¨ÇÇ¾ðµéÀÌ »ó´ëÇÏ±â ±î´Ù·Ó´Ù°í ÆÇ´ÜÇß´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

ÃÖ °¨µ¶Àº Á¨Áö, T1 »ó´ë·Î ¿¬ÆÐ°¡ ÀÌ¾îÁö´Â °Í°ú °ü·ÃÇØ ¡°¸ÅÁÖ °°Àº ÆÀÀ» ¸¸³ª°í ÀÖ´Âµ¥ ºñ½ÁÇÑ ¾ç»óÀ¸·Î Áö°í ÀÖ´Ù. ±×°ÍºÎÅÍ °íÃÄ¾ß ´ÙÀ½ ½ºÅÜÀ» ¹âÀ» ¼ö ÀÖ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¾î ¡°ÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ¿¡¼± ´Ù¸¥ ¾ç»óÀÇ °ÔÀÓÀÌ ÆîÃÄÁú °ÍÀÌ´Ù. ÁØºñ ±â°£µµ ±ä °ÍÀ¸·Î ¾È´Ù¡±¸ç ¡°Àß ÁØºñÇÑ´Ù¸é ÀÌ±æ ¼ö ÀÖÀ» °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.

À±¹Î¼· ±âÀÚ flame@kmib.co.kr

