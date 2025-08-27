ÃÖÀÎ±Ô ¡°°°Àº »ó´ëÇÑÅ× °è¼Ó ºñ½ÁÇÑ ¾ç»óÀ¸·Î Áø´Ù¡±
ÇÑÈ»ý¸í ÃÖÀÎ±Ô °¨µ¶ÀÌ T1Àü 1¼¼Æ®¿¡¼ »Ç»ß¸¦ Ç®¾îÁØ °Ô ½ÇÃ¥ÀÌ¾ú´Ù°í ¸»Çß´Ù.
ÇÑÈ»ý¸íe½ºÆ÷Ã÷´Â 27ÀÏ ¼¿ï Á¾·Î±¸ LCK ¾Æ·¹³ª¿¡¼ ¿¸° 2025 LoL Ã¨ÇÇ¾ð½º ÄÚ¸®¾Æ(LCK) Á¤±Ô ½ÃÁð ¸¶Áö¸· ¶ó¿îµå(5¶ó¿îµå) °æ±â¿¡¼ T1¿¡ 1´ë 2·Î Á³´Ù. Á¤±Ô ½ÃÁð ¸·ÆÇ, 19½Â10ÆÐ°¡ µÈ ÀÌµéÀº 20½Â9ÆÐ¸¦ ±â·ÏÇÑ T1¿¡ ´Ù½Ã 2À§ ÀÚ¸®¸¦ ³»Áá´Ù.
¶Ç ÇÑ ¹ø 1´ë 1 »óÈ²¿¡¼ µÞ½É ºÎÁ·À¸·Î Á³´Ù. °æ±â ÈÄ ±âÀÚ½ÇÀ» Ã£Àº ÃÖ °¨µ¶Àº ¡°1´ë 2·Î ÆÐ¹èÇÑ µ¥´Ù, ÀÌ±ä 2¼¼Æ®µµ Èû°ã°Ô ÀÌ°å´Ù. ÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ Àü ¸¶Áö¸· T1ÀüÀÌ¾ú´Âµ¥ ÆÐ¹èÇØ¼ ¾Æ½¬¿î ¸¶À½ÀÌ ±²ÀåÈ÷ Å©´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÃÖ °¨µ¶Àº 1¼¼Æ® ¹êÇÈ¿¡¼ »Ç»ß¸¦ Ç®¾îÁØ °É ÆÐÀÎÀ¸·Î Â¤¾ú´Ù. ÇÑÈ»ý¸íÀº ÀÌ³¯ 1¼¼Æ®¸¦ ·¹µå »çÀÌµå¿¡¼ ½ÃÀÛÇß´Ù. ¹êÇÈ 2ÆäÀÌÁî¿¡¼ ¹Ùµå¿Í ÀÚ¾ß¸¦ ¹êÇß´Ù. ¸¶Áö¸· ¹ê Ä«µå·Î ÀÚ¾ß¿Í »Ç»ß¸¦ ³õ°í °í¹ÎÇÏ´Ù°¡ Áß¿¡ ÀüÀÚ¸¦ ¼±ÅÃÇß´Ù. »Ç»ß°¡ Ç®¸®ÀÚ ¾Ïº£»ç¿Í ¹ÙÀÌ·Î ±¸¼ºÇÑ µ¹Áø Á¶ÇÕÀÇ ¸ÀÀÌ Á×¾ú´Ù.
ÃÖ °¨µ¶Àº ¡°»Ç»ß¸¦ ³»ÁÖÁö ¾ÊÀ» ¼öµµ ÀÖ¾ú´Âµ¥ ³»Áá´Ù. »Ç»ß°¡ È°¾àÇÏ±â ÁÁÀº Àå¸éµéÀÌ °è¼ÓÇØ¼ ³ª¿Ô´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. ¶Ç ¡°2¡¤3¼¼Æ®´Â ÃÊ¹Ý¿¡ À¯¸®ÇÑ Å¸ÀÌ¹ÖÀÌ ÀÖ¾úÀ½¿¡µµ ¸®µå¸¦ ÁöÅ°Áö ¸øÇß´Ù. »ó´ë¿¡°Ô ÇãÁ¡À» ³ëÃâÇØ ¾Æ½±´Ù¡±°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
3¼¼Æ®¿¡¼ ¡®ÄÉ¸®¾Æ¡¯ ·ù¹Î¼®ÀÇ ÇÊ½Â Ä«µåÀÎ ¹Ùµå¸¦ Ç®¾îÁØ ÀÌÀ¯µµ ¹àÇû´Ù. ÃÖ °¨µ¶Àº ¡°·¹µå »çÀÌµå¿¡¼ ¸¶Áö¸· ¼¼Æ®±îÁö °¡¸é ¹êÇØ¾ß ÇÒ Ä«µå°¡ ¸¹´Ù. ¹Ùµåµµ ±×·± Ä«µå Áß ÇÏ³ªÀÌ±ä ÇßÁö¸¸ ´Ù¸¥ Ã¨ÇÇ¾ðµéÀÌ »ó´ëÇÏ±â ±î´Ù·Ó´Ù°í ÆÇ´ÜÇß´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÃÖ °¨µ¶Àº Á¨Áö, T1 »ó´ë·Î ¿¬ÆÐ°¡ ÀÌ¾îÁö´Â °Í°ú °ü·ÃÇØ ¡°¸ÅÁÖ °°Àº ÆÀÀ» ¸¸³ª°í ÀÖ´Âµ¥ ºñ½ÁÇÑ ¾ç»óÀ¸·Î Áö°í ÀÖ´Ù. ±×°ÍºÎÅÍ °íÃÄ¾ß ´ÙÀ½ ½ºÅÜÀ» ¹âÀ» ¼ö ÀÖ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¾î ¡°ÇÃ·¹ÀÌ¿ÀÇÁ¿¡¼± ´Ù¸¥ ¾ç»óÀÇ °ÔÀÓÀÌ ÆîÃÄÁú °ÍÀÌ´Ù. ÁØºñ ±â°£µµ ±ä °ÍÀ¸·Î ¾È´Ù¡±¸ç ¡°Àß ÁØºñÇÑ´Ù¸é ÀÌ±æ ¼ö ÀÖÀ» °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
À±¹Î¼· ±âÀÚ flame@kmib.co.kr
