¡®¾â¹Ì¿î ¹Ùµå¡¯ T1, ÇÑÈ»ý¸í Àâ°í 2À§ Å»È¯
T1ÀÌ ÇÑÈ»ý¸íe½ºÆ÷Ã÷¸¦ Àâ°í 2À§ ÀÚ¸®¸¦ Å»È¯Çß´Ù.
T1Àº 27ÀÏ ¼¿ï Á¾·Î±¸ LCK ¾Æ·¹³ª¿¡¼ ¿¸° 2025 LoL Ã¨ÇÇ¾ð½º ÄÚ¸®¾Æ(LCK) Á¤±Ô ½ÃÁð ¸¶Áö¸· ¶ó¿îµå(5¶ó¿îµå) °æ±â¿¡¼ ÇÑÈ»ý¸íe½ºÆ÷Ã÷¸¦ 2´ë 1·Î Àâ¾Ò´Ù. ³ª¶õÈ÷ 19½Â9ÆÐ¸¦ ±â·Ï ÁßÀÌ´ø µÎ ÆÀ °£ÀÇ ¸Â´ë°á. T1ÀÌ 20½Â9ÆÐ°¡ µÅ 19½Â10ÆÐÀÇ ÇÑÈ»ý¸íÀ» Á¦Ä¡°í ´Ù½Ã 2À§·Î ¿Ã¶ó¼¹´Ù.
Áö³ KT ·Ñ½ºÅÍÀü¿¡¼ ³ª¿Ô´ø ºÎÁøÇÑ ¸ð½ÀÀº ¿Âµ¥°£µ¥ ¾ø¾ú´Ù. T1Àº Å³ ½ºÄÚ¾î 27´ë 5 ´ë½ÂÀ» °ÅµÎ¸ç °æÄèÇÏ°Ô ½Ã¸®Áî¸¦ ½ÃÀÛÇß´Ù. ±³Àü°ú »çÀü ¼³°è¿¡¼ ¾ç ÆÀÀÇ ±â·® Â÷ÀÌ°¡ Çö°ÝÇß´Ù. T1ÀÌ Àü·É ÀüÅõ¿¡¼ 3Å³À» µû³»¸é¼ °ÔÀÓÀÇ ÁÖµµ±ÇÀ» Àâ¾Ò´Ù. 22ºÐ°æ ¾ÆÅ¸Ä ÇÑÅ¸¿¡¼± 5´ë 0ÀÇ ÀÏ¹æÀû ¿¡ÀÌ½º¸¦ ¶ç¿ü´Ù.
¾Ïº£»ç¡¤¹ÙÀÌ·Î µ¹Áø Á¶ÇÕÀ» Â®´ø ÇÑÈ»ý¸íÀº Á¤¸é Èû ½Î¿ò¿¡¼ ¹Ð¸®ÀÚ ¿¬ÀÌ¾î ÀÚÃæ¼ö¸¦ µÑ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø¾ú´Ù. 25ºÐ°æ »ó´ë ÀÎ¿ø °ø¹éÀ» ÀÌ¿ëÇØ ³»¼Å ³²ÀÛ »ç³ÉÀ» ½ÃµµÇßÁö¸¸, T1ÀÌ ÀÌµéÀ» ±Þ½ÀÇØ ¿ªÀ¸·Î 4Å³°ú ¹öÇÁ¸¦ °¡Á®°¬´Ù. ÀÌµéÀº 27ºÐ ¸¸¿¡ ÇÑÈ»ý¸íÀÇ ³Ø¼½º¸¦ ÆÄ±«Çß´Ù.
2¼¼Æ®¿¡¼ ÇÑÈ»ý¸íÀÌ ´Ü´ÜÇÑ ¸ËÁýÀ» ÀÚ¶ûÇÏ¸ç ¿ªÀü½ÂÀ» °Åµ×´Ù. ÇÑÈ»ý¸íÀº Àü·É°ú µå·¡°ï ÇÑÅ¸¿¡¼ ¿¬ÀÌ¾î ´ëÆÐÇØ ÁÖµµ±ÇÀ» ³»Áá´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÀÚ½ÅµéÀÇ ²öÁú±ä ¼öºñ·Î ¼Õ½ÇÀ» ÃÖ¼ÒÈÇÏ°í, »ó´ëÀÇ ¿ÀºêÁ§Æ® »ç³ÉÀ» ´ÊÃß¸é¼ °ÔÀÓÀ» Àå±âÀüÀ¸·Î ²ø°í °¡´Â µ¥¿£ ¼º°øÇß´Ù.
ÇÑÈ»ý¸íÀº ´ëÁö µå·¡°ïÀÇ ¿µÈ¥ÀÌ °É¸° µå·¡°ïÀ» ³»ÁÖ´Â ´ë½Å Á÷ÈÄ ±³ÀüÀ» À¯¸®ÇÏ°Ô Àü°³ÇØ 4Å³À» µû³Â´Ù. °ðÀÌ¾î 44ºÐ°æ, ³»¼Å ³²ÀÛ ¹ö½ºÆ®·Î ½ÂºÎ¼ö¸¦ ¶ç¿ü´Ù. ¹öÇÁ¸¦ ¾ò¾î³½ ÀÌµéÀº °©ÀÚ±â ±â¾î¸¦ ¿Ã¸®´õ´Ï ¹Ìµå·Î ÁúÁÖÇß´Ù. ¡®µô¶óÀÌÆ®¡¯ À¯È¯Áß(¾Ë¸®½ºÅ¸)ÀÇ ÀÌ´Ï½Ã¿¡ÀÌÆÃÀ¸·Î ÇÑÅ¸¸¦ ¿¬ ÀÌµéÀº »ó´ë¸¦ ¸ðµÎ Àâ¾Æ³»´õ´Ï ¼ø½Ä°£¿¡ ³Ø¼½º±îÁö ºÎ½¥´Ù.
3¼¼Æ®¿¡¼ T1ÀÌ ¡®ÄÉ¸®¾Æ¡¯ ·ù¹Î¼®ÀÇ ½Ã±×´ÏÃ³ ÇÈ, ¹Ùµå¸¦ ÀÌ¿ëÇØ ´Ù½Ã Á¡¼ö¸¦ µû³Â´Ù. ¾Õ¼± °ÔÀÓµé°ú ÆÇ¹ÚÀÌÀÇ ±¸µµ. Àü·É°ú µå·¡°ï ±³Àü¿¡¼ ¿¬ÀÌ¾î ´ë½ÂÀ» °ÅµÎ¸é¼ °ÔÀÓÀ» ¸®µåÇÏ´õ´Ï, ¸¶Áö¸·±îÁö º¯¼ö¸¦ Çã¿ëÇÏÁö ¾Ê°í Ä§ÂøÇÏ°Ô °ÔÀÓÀ» ¸ÅµìÁö¾ú´Ù.
ÇÑÈ»ý¸íÀº ¡®Á¦¿ì½º¡¯ ÃÖ¿ìÁ¦¿¡°Ô ¸Ã°å´ø ¿À¸¥°ú À¯È¯ÁßÀÇ ·¼À» ÀÌ¿ëÇØ ¼±°ø¿¡ ³ª¼¹´Ù. Àý¹¦ÇÏ°Ô µé¾î°¡´Â ÀÌ´Ï½ÃÀÌ¿¡ÆÃÃ³·³ º¸¿´Áö¸¸ ¹ø¹øÀÌ ·ù¹Î¼®¿¡°Ô ¸·Çû´Ù. ÇÑÅ¸¿¡¼ ÀÏÁ¡»ç¿¡ ½ÇÆÐÇÑ ÇÑÈ»ý¸íÀº ½ºÅ³ ÄðÅ¸ÀÓÀÌ ³¡³ª±â Àü¿¡ »ó´ëÀÇ °ø°Ý¿¡ ¹«¹æºñ·Î ³ëÃâµÅ ÆÐ¹èÇß´Ù.
À±¹Î¼· ±âÀÚ flame@kmib.co.kr
