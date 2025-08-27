¹è¿ì Àü¹® ÆÒ´ý ÇÃ·§Æû ¡®ÇÏÀÌ¾Øµå¡¯ ±¹³» 7´ë ÇÃ·§Æû ÇÕ·ù
Àü ¼¼°è ÇÑ·ù ÆÒ´ý ½ÃÀåÀÌ ±Þ°ÝÈ÷ ¼ºÀåÇÏ¸é¼ ±¹³» ÆÒ´ý ÇÃ·§Æû ½ÃÀå ¿ª½Ã »õ·Î¿î °æÀï ±¸µµ¸¦ Çü¼ºÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¿Ü±³ºÎ »êÇÏ ÇÑ±¹±¹Á¦±³·ùÀç´ÜÀÌ ¹ßÇ¥ÇÑ ¡®2023 Áö±¸ÃÌ ÇÑ·ùÇöÈ²¡¯¿¡ µû¸£¸é, Àü ¼¼°è ÇÑ·ù ÆÒ ¼ö´Â ¾à 2¾ï 2500¸¸ ¸íÀ¸·Î, 2012³â ´ëºñ ¾à 24¹è Áõ°¡Çß´Ù. Æ¯È÷ ¹ÌÁÖ Áö¿ªÀÇ ÇÑ·ù ÆÒ ¼ö°¡ °¡Àå Å« ÆøÀ¸·Î ´Ã¾úÀ¸¸ç, ¾Æ½Ã¾Æ¿Í À¯·´ Áö¿ª¿¡¼µµ ²ÙÁØÇÑ ÆÒ´ý È®ÀåÀÌ ³ªÅ¸³ª°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ·¯ÇÑ ±Û·Î¹ú ÇÑ·ù ¿Ç³ ¼Ó¿¡¼, ±¹³» ÆÒ´ý ÇÃ·§Æû ½ÃÀåÀº ÇÏÀÌºêÀÇ À§¹ö½º, µð¾îÀ¯ÀÇ ¹öºí, ³ë¸Ó½ºÀÇ ÇÁ·Ò, CJ ENMÀÇ ¿¥³ÝÇÃ·¯½º, Ä«Ä«¿À¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®ÀÇ º£¸®Áî, ºñ¸¶ÀÌÇÁ·»ÁîÀÇ ºñ½ºÅ×ÀÌÁö µî 6°³ ÁÖ¿ä ÇÃ·§ÆûÀÌ °æÀï ±¸µµ¸¦ ÀÌ·ç°í ÀÖ´Ù. ÃÖ±Ù¿¡´Â ¹è¿ì Àü¹® ÆÒ´ý ÇÃ·§ÆûÀÎ ÇÏÀÌ¾Øµå(HIAND)°¡ ÇÕ·ùÇÏ¸é¼ ±¹³» ÆÒ´ý ÇÃ·§Æû ½ÃÀåÀº ÃÑ 7´ë ÇÃ·§Æû Ã¼Á¦¸¦ ±¸ÃàÇÏ°Ô µÆ´Ù.
ÇÏÀÌ¾Øµå´Â ¹è¿ì ÆÒ´ý¿¡ Æ¯ÈµÈ ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÑ´Ù´Â Á¡¿¡¼ ±âÁ¸ ÇÃ·§Æû°ú Â÷º°ÈµÈ´Ù. ÆÒ°ú ¹è¿ì°¡ Á÷Á¢ ¼ÒÅëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Àü¿ë Ä¿¹Â´ÏÆ¼¿Í ½Ç½Ã°£ ¸Þ½ÃÁö Ã¤³Î, ¹è¿ìº° Àü¿ë ¶ó¿îÁö¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ÆÒ´ý È°µ¿À» Áö¿øÇÑ´Ù. ¿©±â¿¡ ¹è¿ìÀÇ ÃÖ½Å È°µ¿ ¼Ò½Ä°ú ÇÏÀÌ¾Øµå ¿À¸®Áö³Î ÄÜÅÙÃ÷±îÁö ´õÇØ, ÆÒµé¿¡°Ô º¸´Ù ´ÙÃ¤·Ó°í ¸ôÀÔµµ ³ôÀº °æÇèÀ» Á¦°øÇÑ´Ù. 1´ë1 ÇÁ¶óÀÌºø ¸Þ½ÃÁö ±â´É°ú ¶óÀÌºê ½ºÆ®¸®¹Ö ±â´ÉÀ» Á¦°øÇÏ¿© ´Ù¾çÇÑ ¹æ½ÄÀ¸·Î ÆÒµé°úÀÇ Á¤¼Àû ±³°¨µµ °¡´ÉÇÏ´Ù. ¶ÇÇÑ À¯·á ¸â¹ö½Ê ±¸µ¶ »óÇ°À» ÅëÇØ ÆÒ´ýÀ» È°¼ºÈÇÏ°í, ´Ù±¹¾î ÀÚµ¿ ¹ø¿ª ±â´ÉÀ¸·Î ±Û·Î¹ú ÆÒ´ý È®Àå¼ºÀ» È®º¸ÇÏ¸ç Å¬¸° Ä¿¹Â´ÏÆ¼ È¯°æÀ» Á¦°øÇÑ´Ù.
Æ¯È÷ ÇÏÀÌ¾Øµå¿¡´Â ÀÌÁ¾¼®, ÁöÃ¢¿í, ÀÌÁØÇõ, ÇÑ¼ÒÈñ, Ãµ¿ìÈñ µî Å¾¹è¿ìµéÀÌ ÀÔÁ¡ÇØ ÀÖ¾î, ÆÒµéÀÌ ÇÑ°÷¿¡¼ ÃÖÁ¤»ó ¹è¿ìµé°ú ÁýÁßÀûÀ¸·Î ¼ÒÅëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â È¯°æÀ» Á¦°øÇÑ´Ù. ¿î¿µ Ãø¸é¿¡¼µµ ´Ü¼øÇÑ ¼Ò¼È ¹Ìµð¾î¸¦ ³Ñ¾î ¹è¿ìÀÇ »õ·Î¿î ÀÛÇ°°ú °ø½Ä ÀÌº¥Æ®, ÀÏ»ó ÄÜÅÙÃ÷±îÁö ÆÒµé¿¡°Ô °¡Àå ¸ÕÀú Àü´ÞµÇ´Â ±Û·Î¹ú Æ÷ÅÐÀÌÀÚ Ä¿¹Â´ÏÆ¼ Çãºê·Î ±â´ÉÇÑ´Ù. ±¸µ¶ ±â¹Ý »óÇ°°ú ¿À¸®Áö³Î ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ Áö¿ø, ÅëÇÕ Ä¿¸Ó½º ±â´ÉÀ» È°¿ëÇÏ¿© MD ºñÁî´Ï½º¿Í ´Ù¾çÇÑ ¼öÀÍ ¸ðµ¨À» ½ÇÇöÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, µ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼®°ú Å¸°Ù ¸¶ÄÉÆÃ Áö¿øÀ» ÅëÇØ ¾ÈÁ¤ÀûÀÌ°í Áö¼Ó °¡´ÉÇÑ ÆÒ´ý ¿î¿µ°ú ¸¶ÄÉÆÃ Àü·« ½ÇÇàµµ °¡´ÉÇÏ´Ù. ÀÌ¸¦ ÅëÇØ ¹è¿ì¿Í ÆÒÀÌ ¿À·ÔÀÌ ¼·Î¿¡°Ô ÁýÁßÇÏ¸ç, Àå±âÀû ÆÒ´ý »ýÅÂ°è ±¸ÃàÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù.
ÀÌ·Î½á ±¹³» ÆÒ´ý ÇÃ·§Æû ½ÃÀåÀº À§¹ö½º, ¹öºí, ÇÏÀÌ¾Øµå 3° Ã¼Á¦·Î ÀçÆíµÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù. À§¹ö½º´Â 1200¸¸ ¸í ÀÌ»óÀÇ ¿ù°£ ÀÌ¿ëÀÚ¸¦ ±â¹ÝÀ¸·Î ±Û·Î¹ú ¿µÇâ·ÂÀ» È®´ëÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ¹öºíÀº 200¸¸ ¸í ÀÌ»óÀÇ À¯·á ±¸µ¶ÀÚ¸¦ È®º¸ÇÏ°í ÇØ¿Ü ½ÃÀå±îÁö È®ÀåÇÏ¸ç °æÀï·ÂÀ» °ÈÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÇÏÀÌ¾ØµåÀÇ ÇÕ·ù·Î ÆÒ´ý ÇÃ·§Æû »ê¾÷ ÀüÃ¼°¡ K-ÄÃÃ³ Àü ¿µ¿ªÀ¸·Î È®´ëµÇ´Â Áß¿äÇÑ ºÐ±âÁ¡À» ¸ÂÀÌÇÏ°Ô µÆ´Ù.
ÇÏÀÌ¾Øµå °ü°èÀÚ´Â ¡°ÇÏÀÌ¾Øµå´Â ¹è¿ì ÆÒ´ý¿¡ ÃÖÀûÈµÈ ÇÁ¸®¹Ì¾ö ÇÃ·§ÆûÀ¸·Î, ÆÒ°ú ¹è¿ì°¡ ¼·Î¿¡°Ô ÁýÁßÇÒ ¼ö ÀÖ´Â »õ·Î¿î °ø°£°ú °æÇèÀ» Á¦°øÇÒ °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°±âÁ¸ ¾ÆÀÌµ¹ Áß½É ÆÒ´ý°ú Â÷º°ÈµÈ ¼ºñ½º¸¦ ÅëÇØ ¹è¿ì ÆÒ´ýÀÇ Àúº¯À» È®´ëÇÏ°í ±Û·Î¹ú ÆÒ°ú È°¹ßÇÑ ¼ÒÅë °ø°£À» ¸¸µé¾î ³ª°¥ °èÈ¹¡±ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.
¹ÚÀç±¸ ±âÀÚ park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç